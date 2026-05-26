Les negociacions de pau entre els Estats Units i l’Iran sumen un nou contratemps després que l’exèrcit nord-americà hagi tornat a bombardejar el país persa. Segons la Casa Blanca les accions dels Estats Units són “en defensa pròpia” contra embarcacions iranianes i bases de llançament de míssils situades en el sud de l’Iran.
En declaracions recollides per Europa Press el portaveu del Comandament Central de l’Exèrcit dels Estats Units (CENTCOM), el capità Tim Hawkins, ha destacat que aquests atacs contra posicions iranianes busquen “protegir” les tropes estatunidenques “de les amenaces que plantegen les forces iranianes”.
Hawkins ha assegurat que “entre els objectius es trobaven bases de llançament de míssils i embarcacions iranianes que intentaven col·locar mines” i assenyala que des del CENTCOM es “continua defensant” les tropes nord-americanes i assegura que actua “amb moderació durant l’alto el foc en curs”.
Trump posa la mirada sobre l’urani iranià
Les converses de pau entre l’Iran i els Estats Units han estat marcades des d’un inici per l’intercanvi de declaracions entre els representants nord-americans i els iranians. Un encreuament de declaracions que ha sumat un nou capítol aquesta matinada quan Donald Trump ha posat la seva mirada sobre l’urani del país persa. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assenyalat que l’urani enriquit de l’Iran ha de ser destruït pel país persa o si aquest es nega a destruir el combustible nuclear hauria de ser lliurat als Estats Units. “L’urani enriquit (pols nuclear!) es lliurarà immediatament als Estats Units per a portar-ho a casa i ser destruït”, ha etzibat Trump a través de les seves xarxes socials que ha afegit que “o, millor, serà destruït en el mateix lloc en col·laboració i coordinació amb la República Islàmica de l’Iran”.
Trump, però, també obre la porta que aquest urani sigui destruït “en una altra ubicació acceptable amb la Comissió de l’Energia Atòmica –(sic) Organisme Internacional per a l’Energia Atòmica (OIEA)– o el seu equivalent com a testimoni d’aquest procés”.