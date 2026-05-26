Las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán suman un nuevo contratiempo después de que el ejército estadounidense haya vuelto a bombardear el país persa. Según la Casa Blanca, las acciones de Estados Unidos son «en defensa propia» contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles situadas en el sur de Irán.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el portavoz del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el capitán Tim Hawkins, ha destacado que estos ataques contra posiciones iraníes buscan «proteger» a las tropas estadounidenses «de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes».

Hawkins ha asegurado que «entre los objetivos se encontraban bases de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas» y señala que desde el CENTCOM se «continúa defendiendo» a las tropas estadounidenses y asegura que actúa «con moderación durante el alto el fuego en curso».

Trump pone la mira sobre el uranio iraní

Las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos han estado marcadas desde un inicio por el intercambio de declaraciones entre los representantes estadounidenses e iraníes. Un cruce de declaraciones que ha sumado un nuevo capítulo esta madrugada cuando Donald Trump ha puesto su mirada sobre el uranio del país persa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que el uranio enriquecido de Irán debe ser destruido por el país persa, o si este se niega a destruir el combustible nuclear, debería ser entregado a Estados Unidos. «¡El uranio enriquecido (polvo nuclear!) se entregará inmediatamente a Estados Unidos para llevarlo a casa y ser destruido», ha dicho Trump a través de sus redes sociales, añadiendo que «o, mejor, será destruido en el mismo lugar en colaboración y coordinación con la República Islámica de Irán».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los miembros de los medios de comunicación fuera de la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington. Europa Press / Contacto / Salwan Georges

Trump, sin embargo, también abre la puerta a que este uranio sea destruido «en otra ubicación aceptable con la Comisión de Energía Atómica –(sic) Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)– o su equivalente como testigo de este proceso».