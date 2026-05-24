Hores després que Trump assegurés que l’acord de pau amb l’Iran estava a punt de tancar-se el president nord-americà s’ha desdit i ha refredat les opcions d’assolir la pau a l’Iran. De nou, a través de la seva xarxa social, truth social, Trump ha posat aigua al vi i ha assenyalat que els seus negociadors es prendran amb calma les negociacions amb l’Iran i ha destacat que ha demanat als seus representants que “no es precipitin per a un acord”.
“Si faig un tracte amb l’Iran, serà bo i adequat, no com el que va fer Obama, que va donar a l’Iran enormes quantitats de diners en efectiu, i un camí clar i obert cap a una arma nuclear. El nostre tracte és exactament el contrari, però ningú l’ha vist, ni sap el que és. Ni tan sols està totalment negociat encara”, ha etzibat Trump. De fet, el president dels Estats Units ha aprofitat el post a les xares socials per donar un calbot als seus predecessors en el càrrec i ha demanat que se sentin als “perdedors, que són crítics amb alguna cosa que no saben res. A diferència d’aquells que m’han precedit i que haurien d’haver resolt aquest problema fa molts anys, no faig mals tractes!”.
Trump assegurava que s’estava “ultimant” un acord de pau
Hores abans Trump també havia utilitzat les xarxes socials per assegurar que estava “ultimant” un acord de pau amb l’Iran. Segons assegurava el president nord-americà només quedaven “aspectes finals i detalls de l’acord s’estan negociant, i s’anunciaran pròximament” i havia agraït a la predisposició dels països veïns amb els quals ha signat un “memoràndum d’entesa” per la pau a l’Orient Mitjà amb els líders de l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, el Qatar, el Pakistan, Turquia, Egipte, Jordània i Bahrain; països dels quals ha destacat que han estat part fonamental per poder aconseguir la pau entre l’Iran, Estats Units i Israel.