Carrefour atrapa Zara Home amb la seva nova vaixella de gres de 16 peces per menys de 27 euros

Organitzar un sopar a la terrassa amb amics és el pla estrella de les nits d’estiu. No obstant això, en treure els plats de l’armari, la realitat ens colpeja: estan desgastats, desparellats o passats de moda.
Segur que tu també has sentit aquesta petita lloança en parar la taula per als teus convidats amb peces que han vist temps millors. (Tranquil·la, a nosaltres també ens ha tocat amagar el plat desmuntat al fons de la pila).
La febre per les taules boniques que inunda les xarxes
Tenir una vaixella bonica ja no és un luxe reservat exclusivament per a les grans ocasions o els dinars de Nadal a casa de l’àvia. Les tendències actuals de decoració aposten per vestir el dia a dia amb peces plenes de llum i personalitat.
El problema arriba quan fem una ullada als catàlegs de les firmes de disseny més exclusives. Aconseguir aquest look rústic, mediterrani i sofisticat que no parem de veure a Instagram sol implicar un desemborsament que el nostre pressupost mensual no pot assumir.
La gran sorpresa de la temporada no ve d’una boutique de disseny francesa ni de les novetats de Passeig de Gràcia. La cadena d’hipermercats Carrefour acaba de deixar en xoc el sector de l’interiorisme amb una col·lecció que rivalitza directament amb els gegants del luxe assequible.
El clon de loça fina que desafia els gegants del disseny
Parlem de la seva nova línia de parament estival fabricada en loça d’alta resistència, una proposta que ha fet saltar totes les alarmes al departament de llar de Zara Home.
Aquest llançament destaca per sobre de qualsevol opció de gran superfície gràcies a un acabat artesanal irregular que imita a la perfecció la ceràmica d’autor. El disseny juga amb una paleta de colors suaus i una subtil vora contrastada que aporta un aire vintage irresistible.
El gran secret d’aquesta col·lecció és que es ven per peces soltes en els seus lineals de bazar. Això permet combinar diferents mides i tons per crear una composició única i totalment personalitzada sense haver de comprar el joc complet.
La multinacional francesa ha col·locat aquestes peces als seus passadissos centrals amb un preu de sortida sorprenent que arranca en els 3,99 euros per unitat. Un cost democràtic que permet renovar la taula per complet per moltíssim menys del que costa un sol estovalles en altres firmes.
Resistència i elegància per al trot diari
L’estètica delicada de d’aquest parament no t’ha de confondre, ja que els materials han estat seleccionats pensant en les necessitats d’una casa real. Les peces compten amb un tractament que les fa totalment aptes per al microones i el rentavaixelles.
Oblida’t de rentar a mà després de les reunions familiars o de patir per si l’esmalt perd brillantor amb els rentats continus. El material manté la seva consistència i la seva textura sedosa intacta enfront de l’ús diari, convertint-se en una opció perfecta tant per a l’esmorzar com per a un sopar formal.
A més, la mida dels plats plans i fondos ha estat optimitzada perquè encaixin sense problemes als armaris estàndard. Els dissenyadors han cuidat el pes de cada element per assegurar que siguin lleugers però estables sobre les estovalles.
El truc definitiu per transformar el teu menjador
Invertir en un parament amb caràcter és el truc més ben guardat dels estilistes per canviar per complet l’aspecte d’un menjador sense necessitat de pintar les parets ni canviar els mobles.
En combinar aquests plats amb uns individuals de iuta o un camí de taula de lli neutre, aconsegueixes recrear aquest ambient eivissenc tan cotitzat durant els mesos de calor. Una forma intel·ligentíssima de donar-te un caprici deco sense remordiments.
El fenomen boca-orella ja està fent de les seves a les plataformes digitals i els vídeos mostrant els detalls de la loça acumulen milers de reproduccions en un temps rècord. Les seccions de llar dels centres principals ja registren un moviment inusual de clients interessats.
Un èxit viral amb les hores comptades
L’expectació és absoluta i l’experiència amb altres llançaments similars de la marca ens recorda que aquestes edicions temporals d’estiu no solen reposar-se una vegada que s’exhaureix l’estoc inicial.
Algunes combinacions de color ja comencen a mostrar buits a les estanteries de les botigues físiques de les grans ciutats. Si vols presumir de taula de revista en la teva pròxima reunió amb amics, la nostra recomanació és que no ho deixis per al pròxim cap de setmana. Vas a esperar que pengin el cartell d’esgotat?