El poble medieval de Girona que enamora Sergio Dalma: té el castell que Dalí va regalar per amor

El ritme de les gires musicals exigeix descansos al més alt nivell. Els artistes d’èxit busquen llocs on l’anonimat i el silenci estiguin completament garantits.
A vegades, no cal creuar l’oceà per trobar un oasi de pau absoluta. El mític cantant Sergio Dalma té clar quin és el seu racó preferit quan necessita apagar el micròfon i desconnectar dels escenaris.
La fortalesa medieval que enamora l’artista
Existeix un destí que sembla congelat en el temps i que s’ha convertit en el refugi predilecte de l’intèrpret català. Parlem d’una vila de somni que destaca pels seus carrers empedrats i la seva arquitectura impecablement conservada.
Els qui visiten aquest lloc asseguren que creuar els seus límits històrics és el més semblant a realitzar un viatge en el temps. La seva atmosfera misteriosa ha cautivat el cantant, que busca una desconnexió total després dels mesos més intensos de gravacions i concerts.
No és una simple parada de pas a la seva agenda personal. L’artista ha triat aquest entorn per la seva capacitat d’oferir un aïllament exclusiu sense renunciar a l’encant històric del nord-est peninsular.
La joia surrealista oculta al poble
El punt clau d’aquest retir es troba a la comarca del Baix Empordà, a la província de Girona. El cantant es refugia de manera habitual a l’entorn de Púbol, un nucli fortificat dissenyat per oferir el descans més profund.
Aquesta petita localitat compta amb una de les joies romàntiques més importants del món. Parlem del castell fortificat del segle onze que el pintor Salvador Dalí va comprar i va regalar en exclusiva a la seva musa Gala.
Aquest municipi ha adaptat la seva vida diària per complir amb les altes exigències de tranquil·litat que requereix una estrella de la música del seu caliu. (Sí, nosaltres també ens voldríem perdre pels seus callejons demà mateix).
Detalls del destí que has de conèixer
Diversos organismes de turisme rural situen de forma recurrent aquest nucli del municipi de La Pera entre els més bonics i millor cuidats de la geografia catalana. El seu nucli urbà està protegit i els seus racons conviden a preservar la calma dels peatons.
El preu d’una escapada a l’entorn on descansa el cantant varia segons la temporada, però existeixen opcions culturals excel·lents per visitar la Casa-Museu Castell Gala Dalí. Una oportunitat perfecta per a la butxaca del viatger intel·ligent.
El gran benefici per als visitants és la desconnexió mental immediata que produeix passejar pels seus voltants. El disseny urbà original del poble actua com una barrera natural contra l’estrès urbà diari.
Un imant per al turisme de qualitat
Sabies que aquesta zona fortificada també compta amb un racó replet d’art on el genial pintor empordanès va dissenyar fins i tot els jardins amb elefants de cames llarguíssimes? La il·luminació del recinte transforma el paisatge de manera radical.
Les perles monumentals de la vila inclouen l’església gòtica de Sant Pere, construïda entre els segles catorze i quinze, veïna directa de la fortificació que va servir de refugi i mausoleu per a la pròpia Gala.
L’afluència de viatgers que busquen seguir les passes dels seus ídols artístics ha crescut en els últims mesos. El turisme de proximitat busca ara racons amb ànima i amb històries reals que mereixin ser contades.
Reserva abans que es massifiqui
Les places per allotjar-se al nucli històric o gaudir de la seva gastronomia local són molt valorades a causa de l’estricte pla de conservació de la vila. La temporada alta està en marxa i penjar el cartell de complet és habitual cada cap de setmana.
Si busques una escapada diferent i vols descobrir els secrets que inspiren Sergio Dalma, planificar aquest viatge amb antelació és la decisió més encertada que pots prendre avui.
Preparar la maleta i perdre’s per un laberint de pedra i surrealisme pot ser el pla definitiu per trencar la rutina de la feina. Et quedaràs com les ganes de descobrir aquest racó medieval?