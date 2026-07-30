«Un tresor històric al descobert»: la troballa de 179 peces antigues en una gruta de Mèxic

El sud de Mèxic torna a sacsejar el món de l’arqueologia amb un descobriment sense precedents. Una xarxa de cambres subterrànies amagava un secret mil·lenari que desafia el temps.
Ningú no imaginava el que s’ocultava sota la superfície de la selva de Chiapas. Les parets rocoses protegien zelosament un llegat històric que va romandre invisible durant segles sencers.
El santuari secret que ningú va poder saquejar
El responsable d’aquesta impressionant troballa és l’Institut Nacional d’Antropologia i Història (INAH). Els experts van confirmar la recuperació de 179 peces arqueològiques en una cavitat batejada com a cova Mundo Zoque, ubicada al municipi de Cintalapa, Chiapas.
La ubicació exacta d’aquest tresor se situa als voltants de l’espectacular Arc del Temps, dins del canyó del riu La Venta. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la localització exacta).
El motiu pel qual aquestes relíquies van sobreviure intactes respon a una barrera natural infranquejable. La cova té una longitud superior als 100 metres i el seu accés exigeix un descens vertical en ràpel de més de 10 metres de profunditat. (L’aventura extrema va salvar la història del pillatge).
El complex subterrani només permet el pas en determinades èpoques de l’any, creuant passatges tan estrets que exigeixen tècniques d’espeleologia avançada. Un veritable laberint de pedra.
Rituals mil·lenaris i símbols de l’inframón
A l’interior de la cavitat, els arqueòlegs van catalogar un total de 13 dipòsits rituals. Aquests espais albergaven valuoses urnes efigie, calaixos de ceràmica, encencers i safumadors decorats amb una mestria absoluta.
Les peces estan magistralment adornades amb representacions d’animals sagrats per a l’antiga cosmovisió mesoamericana. Destaquen figures de jaguar, guardians de l’inframón; mussols, símbols de la saviesa nocturna; i serps, associades al cicle vital.
Les anàlisis preliminars de la ceràmica situen els objectes en el Període Clàssic Tardà, abastant una horquilla temporal estimada entre els anys 600 i 900 de la nostra era. La disposició dels elements descarta per complet un ús habitacional, confirmant que es va tractar d’un centre cerimonial exclusiu per a rituals agrícoles i peticions de pluja.
Aquest impactant rescat arqueològic redefineix el que sabem sobre l’expansió i els costums de la cultura zoque. Queda clar que els nostres avantpassats sabien triar els santuaris més impenetrables per dialogar amb les seves deïtats. I tu, hauries baixat fins allà baix?