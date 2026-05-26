El secretari d’Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha defensat aquest dilluns que l’estratègic estret d’Ormuz ha d’estar “obert, sense obstacles i sense peatges” un cop els executius de Washington i Teheran arribin a un acord. El cap de la diplomàcia nord-americana ha advertit amb contundència que els estrets “estaran oberts d’una manera o una altra”, en unes declaracions recollides per l’agència Europa Press que arriben en un moment de màxima tensió entre ambdós països i que evidencien la determinació de l’administració Trump en aquest assumpte.
Una “taxa” en lloc d’un peatge iranià
Les paraules de Rubio es produeixen poc després que el govern dels aiatol·làs hagi descartat imposar un peatge al pas de vaixells mercants per aquest estret que connecta els golfs Pèrsic i d’Oman. En el seu lloc, la República Islàmica ha apostat per una “taxa” per serveis marítims i protecció ambiental com a solució al conflicte obert amb la Casa Blanca, una proposta que Washington rebutja de ple. “L’estret ha d’estar obert, sense peatges, i òbviament això ha de succeir immediatament quan s’arribi a un acord“, ha subratllat Rubio en declaracions als mitjans, marcant una línia vermella clara per a qualsevol futur acord diplomàtic.
El secretari d’Estat ha assegurat que, a parer seu, “no hi ha cap país al món que estigui a favor del sistema de peatge, excepte el règim de l’Iran”. Rubio ha estat especialment taxatiu a l’hora de qualificar la proposta iraniana: “És il·lícit, és il·legal, és insostenible per al món, és inacceptable. No conec cap país del món que ho faci”. Aquesta postura nord-americana reflecteix la preocupació de la comunitat internacional davant qualsevol mesura que pugui comprometre la lliure navegació per una de les vies marítimes més estratègiques del planeta. L’estret d’Ormuz és crucial per a l’economia mundial, ja que per ell passa aproximadament un terç del petroli transportat per mar en l’àmbit global.
Atacs que compliquen la pau
Aquestes declaracions es produeixen en un context de creixent tensió militar que complica qualsevol avenç diplomàtic. Com ja s’ha informat des d’aquest mitjà, l’administració Trump ha tornat a bombardejar l’Iran recentment, una acció militar que ha endurit considerablement les negociacions de pau entre ambdós territoris. Els atacs nord-americans han complicat les converses diplomàtiques s’estaven duent a terme per intentar destensar la situació a la regió del golf Pèrsic. Aquesta estratègia de pressió militar combinada amb exigències diplomàtiques evidencia l’enfocament de mà dura que caracteritza la política exterior de l’administració Trump envers l’Iran. Mentrestant, Teheran intenta mantenir les seves posicions buscant fórmules alternatives, com la controvertida “taxa marítima”, que li permetin obtenir ingressos sense provocar una confrontació directa.
Alhora, Trump ha atiat el foc plantejant aquest dilluns que l’urani enriquit persa haurà de ser devastat a l’Iran o lliurat als Estats Units per a la seva destrucció. “L’urani enriquit (pols nuclear) s’entregarà immediatament als EUA per portar-ho a casa i ser destruït”, ha expressat el mandatari republicà en un missatge publicat a les xarxes socials. La comunitat internacional, així doncs, es troba en vil per l’evolució d’aquest pols entre Washington i Teheran.
També planteja una tercera hipòtesis: destruir l’urani “en una altra ubicació acceptable amb la Comissió de l’Energia Atòmica –(sic) Organisme Internacional per a l’Energia Atòmica (OIEA)– o el seu equivalent com a testimoni d’aquest procés”.