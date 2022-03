Ucraïna i Rússia traslladen les converses de pau a Turquia

Ucraïna i Rússia ha decidit traslladar les converses de pau a Turquia per intentar desencallar unes negociacions que fins ara no ha donat cap resultat més enllà de petits acords per obrir algun corredor humanitari. Les autoritats dels dos països han confirmat que els seus ministres d’Exteriors, Dmytro Kuleba i Sergei Lavrov, viatjaran a la ciutat costanera d’Antalya, al sud del país, per trobar-se amb el seu homòleg turc, Mevlüt Çavuşoğlu.

Turquia, juntament amb la Xina i Israel, ha intensificat els contactes diplomàtics per buscar una sortida pactada a la guerra, que entra en el seu catorzè dia amb més incerteses que mai. El ministre d’Exteriors ucraïnès ha assenyalat Lavrov com un dels “arquitectes de la invasió russa” i ha avisat que “parlar no significa donar-se per vençut”, però s’ha mostrat obert a escoltar les seves propostes.

Retirada de tropes

Ucraïna insisteix que una condició irrenunciable per continuar amb les converses de pau és el “cessament de les hostilitats i la retirada de les tropes russes” del país. “La guerra s’ha d’acabar”, ha dit en declaracions recollides per la premsa local. Kuleba ha reconegut que no sap què ha portat els russos a acceptar la mediació de Turquia, però ha celebrat que les negociacions es portin al nivell diplomàtic més alt possible.

Per la seva banda, el ministeri d’Exteriors rus s’ha mostrat menys entusiasmat amb la trobada. “Donat que Ucraïna ho ha confirmat, la trobada tindrà lloc, particularment perquè és una iniciativa de Turquia, que acull l’esdeveniment”. La portaveu del ministeri, Maria Zakhàrova, ha explicat que la delegació russa treballa amb els preparatius de la reunió. El ministre d’Exteriors turc, Mevlüt Çavuşoğlu, ha confiat que la trobada marqui un “punt d’inflexió” cap a la fi del conflicte.

Negociacions honestes

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha llençat un missatge molt similar al del seu ministre d’Exteriors. “La guerra s’ha d’acabar”, ha dit en un nou vídeo. “Hem de seure a la taula de negociacions, però amb honestedat, en interès de la gent, no amb ambicions assassines obsoletes”, ha insistit. Zelenski ha agraït el president dels Estats Units, Joe Biden, que hagi prohibit les importacions de petroli i gas rus. “Cada cèntim que es paga a Rússia, es converteix en bales i projectils” que acaben a Ucraïna.