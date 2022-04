L’exhibició de Kim Jong-un alimenta la cursa nuclear a la regió de Corea

En un vídeo al més pur estil del cinema americà, el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, presentava fa uns dies una de les armes més potents del seu arsenal militar: un míssil capaç d’assolir objectius situats a més de 15.000 quilòmetres de distància. El projectil Hwasong-17, anomenat també com El monstre pel seu enorme volum, s’enlairava davant d’una enorme representació d’alts càrrecs de l’exèrcit per acabar caient en aigües japoneses. D’aquesta forma es trencava la moratòria que la mateixa Corea del Nord s’havia autoimposat el 2018 sobre llançaments d’aquesta mena de projectils.

#ULTIMAHORA Vídeo en el que se ve a Kim Jong-un vestido con chaqueta de cuero y gafas negras en el lanzamiento de su nuevo misil balístico Hwaseong-17 hacia el Mar de Japón.

Corea del Norte anunció que se está preparando para una confrontación a largo plazo con Estados Unidos pic.twitter.com/xAnY82VQef — Euro News C9 (@Euro_News_C9) March 26, 2022

Amb una estètica pròpia de Hollywood i amb trets de l’estil K-pop (un dels gèneres musicals més popular de Corea del Sud), el líder nord-coreà caricaturitzava el llançament del projectil més gran vist fins ara al país. Acompanyat pels dos màxims responsables del programa nacional de míssils, Jang Chang-ha i Kim Jong-sik, el líder suprem celebrava davant de les càmeres l’èxit de la maniobra. Tot i que la darrera vegada que es va presenciar una maniobra de característiques similars va ser l’any 2017, el país asiàtic ha realitzat des de començaments més de 12 proves balístiques amb altres projectils, una xifra rècord des que Kim Jong-un va assumir el poder.

Corea del Nord pot suposar una amenaça nuclear

Segons alguns analistes de política internacional, aquesta freqüència de les maniobres denota que el règim de Pyongyang pretén consolidar el seu estatus de potència nuclear. “Corea del Nord pot suposar un perill real si se sent amenaçada per països com els Estats Units, Corea del Sud o el Japó, entre d’altres. Si això succeís, no hi ha dubte que faria servir tot el seu armament nuclear per defensar-se”, explica Ramon Pacheco, cap del departament d’Estudis Europeus i Internacionals i professor de relacions internacionals del King’s College de Londres.

La posada en escena coincidia amb un dels moments més cruents de la invasió russa a Ucraïna, mentre la por nuclear es manté també en relació a Putin. Per això ha posat en alerta bona part dels actors del panorama internacional, incloent-hi les pròpies Nacions Unides, que alertaven “d’una possible escalada significativa de les tensions a la regió”. Corea del Sud, com a resposta al llançament, iniciava una sèrie de maniobres amb els seus caces furtius F35-A a la mar Groga, i el Japó qualificava “d’imperdonables” els fets.

El míssil Hwasong-17, de Corea del Nord, en el vídeo difós per exhibir-ne el llançament

En una conferència de premsa, el president del país veí alertava que “suposa una greu amenaça per a la regió i per a tota la comunitat internacional en el seu conjunt”. Un míssil de les característiques del Hwasong-17, pel seu llarg recorregut, pot arribar a impactar en qualsevol punt del continent europeu i, fins i tot, de la costa dels Estats Units. “No crec que Corea del Nord acabi utilitzant el seu armament si no se sent realment amenaçada. Això podria suposar el final del règim, ja que la contraofensiva seria molt forta”, indica Pacheco.

Increment de la carrera nuclear

Malgrat la coincidència amb les amenaces d’un possible atac químic proferides per Vladimir Putin, l’analista internacional no creu que les maniobres del líder comunista hi tinguin res a veure. “Fa temps que el règim de Kim Jong-un realitza aquestes proves. El deteriorament de les relacions amb els Estats Units des de la històrica cimera de Singapur l’any 2018 feia preveure que poguessin succeir aquest tipus d’assajos”, destaca el professor del King’s College londinenc.

Els fets, però, sí que estan provocant un increment de la carrera armamentística a la regió. Segons Pacheco, el llançament d’un míssil d’aquestes característiques “no és una declaració de guerra, però s’hi apropa”. “Aquests fets provoquen que països com el Japó i Corea del Sud apostin per incrementar els seus programes de defensa nuclear. És a dir: un increment de la cursa armamentística a la regió”.

Pel que fa al polèmic vídeo, Ramon Pacheco explica que la forma d’exposar el llançament s’ha d’analitzar més en clau “interna” que “externa”. “Es tracta d’un producte destinat al consum intern. Kim Jong-un pretén mostrar al ciutadà que aquests fets formen part de la vida quotidiana. Que aquest tipus d’esdeveniments, fins i tot un assaig de míssil, és normal i no s’ha de prendre pas malament”, conclou.