L’OTAN, preocupada per possibles “atacs químics o nuclears” a Ucraïna

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ha acusat la Xina de donar “suport polític” a Rússia a partir de la “desinformació” i la “difusió de mentides”. A més, ha assegurat que els aliats estan “preocupats” que el gegant asiàtic pugui proporcionar “suport material” a Rússia. El secretari general de l’OTAN ho ha dit en una roda de premsa prèvia a la cimera extraordinària de líders prevista per dijous a Brussel·les.

En aquesta cimera també hi participarà el president dels Estats Units, Joe Biden, juntament amb els caps d’estat i de govern dels trenta estats membre de l’OTAN. La intenció de la trobada és analitzar l’evolució de la Guerra a Ucraïna i els riscos que aquesta suposa per a la seguretat de l’aliança. Un dels punts que més preocupen a l’OTAN, ha explicat Stoltenberg, és “l’ús d’armes químiques a Ucraïna”. De fet, ha advertit de les greus conseqüències que tindria per als aliats de l’OTAN a Europa.

Equipament per protegir-se d’atacs químics i reforços al flanc oriental

Per això, el secretari general de l’OTAN ha explicat que proposarà als líders que participin a la trobada l’enviament d’equipament defensiu per protegir-se d’atacs químics o nuclears de Rússia a Ucraïna. Segons la Casa Blanca, el president rus, Vladímir Putin, s’està plantejant aquest mateix escenari, que “canviaria la naturalesa del conflicte”.

En paral·lel, a la trobada a Brussel·les els líders de l’OTAN acordaran reforçar militarment el flanc oriental de l’aliança. Per fer-ho, es desplegaran grups de combat addicionals a Bulgària, Hongria, Romania i Eslovàquia. .”És l’amenaça més gran per a la nostra seguretat des del final de la Segona Guerra Mundial. Aquesta és una trobada molt important”, ha advertit Stoltenberg en declaracions a la premsa. Després d’aquesta trobada a la seu de l’OTAN a Brussel·les, diversos líders entre els quals Biden participaran en la reunió de caps d’estat i govern de la Unió Europea, prevista per dijous a la tarda.