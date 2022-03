La Xina es posiciona: “Cal donar suport a tots els esforços per a una solució pacífica”

Mitjançant una tribuna al Washington Post, l’ambaixador de la Xina als Estats Units, Qin Gang, ha volgut reconfirmar que la Xina no coneixia la intenció de Rússia d’atacar Ucraïna i ha exposat que “si la Xina hagués conegut prèviament l’inici de la crisi, hauríem fet tot el possible per prevenir-la.”

El representant xinès als EUA surt així al pas dels rumors que havien insinuat en algun moment que la Xina era coneixedora dels plans de Rússia a Ucraïna abans que esclatés la crisi i que l’ambaixador titlla en la seva columna de “pura desinformació i intents de culpabilitzar la Xina.”

Igualment, l’escrit vol reforçar el paper actiu de la Xina a la recerca de la fi del conflicte, exposant que “la Xina ha fet enormes esforços per impulsar les converses de pau i la prevenció d’una crisi humanitària”. També assegura que, en la reunió del president Xin Jinping amb els líders de França i Alemanya, el xinès “va emfatitzar la necessitat de donar suport conjuntament a les converses de pau entre Rússia i Ucraïna.”

El màxim representant de la Xina als Estats Units destaca que “la pau i l’estabilitat a llarg termini d’Europa es basen en el principi de seguretat indivisible. Hi ha d’haver una arquitectura de seguretat europea equilibrada, eficaç i sostenible. La prioritat ara és aconseguir un alto el foc per protegir els civils de la guerra”.

“Com a membre permanent del Consell de Seguretat de l’ONU i un gran país responsable, la Xina continuarà coordinant esforços reals per assolir una pau duradora. Estem a punt per fer tot el que estigui a les nostres mans i treballar conjuntament amb altres. El nostre primer objectiu és la fi de la guerra i donar suport a l’estabilitat regional i mundial”, sentencia a la seva columna.