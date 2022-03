L’OTAN tem un atac rus de “bandera falsa” amb armes químiques a Ucraïna

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ha admès aquest dimarts “preocupació” per un possible atac de “bandera falsa” orquestrat per Rússia amb armes químiques a Ucraïna. En les últimes hores, des del govern de Vladímir Putin s’havia afirmat que Ucraïna estava treballant en laboratoris bioquímics i amb armament químic. Així doncs, l’OTAN tem perquè Rússia utilitzi la “bandera falsa”, és a dir, promogui informació falsa per justificar les seves properes actuacions a Ucraïna.

Stoltenberg ha negat les acusacions del Kremlin i ha recordat que seria “un error” atacar Ucraïna amb armes químiques. De fet, ha assegurat que el país ucraïnès no disposa d’aquest tipus d’armament. El secretari general de l’Aliança Atlàntica ha titllat les acusacions d'”absurdes” però ha admès que des de l’OTAN es tem que Putin les pugui fer servir de pretext per orquestrar una operació falsa que inclogui armament químic.

Jens Stoltenberg ha comparegut en una roda de premsa prèvia a la reunió extraordinària de ministres de Defensa que es celebrarà aquest dimecres. Tal com ha detallat el secretari general de l’OTAN, l’objectiu de la trobada entre ministres és discutir noves mesures per “reforçar” la seguretat militar de l’Aliança en el context de la guerra a Ucraïna.

Amb relació a la resposta de l’Aliança Atlàntica a una possible operació militar amb armes químiques, Stoltenberg ha advertit que una acció així comportaria una violació del dret internacional i que si Rússia utilitza armament químic el preu a pagar serà “elevat”. Tot i això, el secretari general de l’OTAN no ha volgut “especular” sobre cap mena de resposta militar en aquest sentit.

En la mateixa roda de premsa, Stoltenberg ha llançat un missatge clar a la Xina, a qui ha demanat que es posicioni al “mateix costat que el món sencer” i que condemni la “brutal agressió” de Rússia sobre Ucraïna. El secretari general ha assegurat que des de l’Aliança Atlàntica estan monitorant de prop “qualsevol” senyal de suport del govern xinès al Kremlin.