Fa dos dies, el president de Corea del Sud, Lee Jae-myung, va haver de sortir al pas per demanar perdó per la incursió de drons i el llançament de fullets amb propaganda al llarg de la frontera amb Corea del Nord— els tres implicats són un estudiant, un funcionari del servei d’intel·ligència i un membre de l’exèrcit —, unes accions que el mateix mandatari asiàtic ha condemnat i reconegut que han contribuït a augmentar les tensions entre els dos països. Unes friccions que, segons Europa Press, han tingut la seva continuació amb la denúncia de Corea del Sud que assegura que Corea del Nord ha llençat durant les darreres hores míssils balístics cap al mar del Japó, un moviment pel qual Pyongyang no s’ha pronunciat encara.
És el cinquè llançament de míssils balístics per part de Corea del Nord d’enguany, ha comptabilitzat Europa Press. Ahir, a més, el règim de Kim Jong-un va disparar un projectil no identificat des de la capital, però des de Seül no s’ha especificat de quin tipus de míssil es tracta. En aquest sentit, aquest succés que revifa les tensions arriba després que les autoritats nord-coreanes hagin descrit com a “sensata” la decisió del president de l’estat veí, Lee Jae-myung, de condemnar i demanar perdó per les incursions de drons a la frontera entre tots dos països, que s’haurien produït entre els mesos de setembre i gener.
Amenaces del règim comunista
“Corea del Sud hauria, per la seva pròpia seguretat, de detenir totes les provocacions imprudents contra Corea del Nord”, va recalcar la germana del líder del país, Kim Jong-un, i subdirectora del departament del Comitè Central del Partit del Treball de Corea (PTC), Kim Yo-jong. Per la seva banda, el viceministre d’Exteriors nord-coreà, Jang Kum Chol, va descriure que les paraules de Kim havien de ser percebudes com una “advertència” cap al país del sud de la península coreana.
Tanmateix, la presidència sud-coreana ha ressaltat que cap de les amenaces i insults “contribueix a assolir la pau i l’estabilitat” a la península. Aquests dos països segueixen tècnicament en guerra, ja que el conflicte bèl·lic que va durar tres anys (del 1950 al 1953) va finalitzar amb un armistici, no amb un acord de pau oficial. Des de l’arribada al poder de Lee el juny del 2025, aquest president ha advocat per un acostament de postures amb Pyongyang.