Hace dos días, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, tuvo que salir al paso para pedir perdón por la incursión de drones y el lanzamiento de folletos con propaganda a lo largo de la frontera con Corea del Norte— los tres implicados son un estudiante, un funcionario del servicio de inteligencia y un miembro del ejército —, unas acciones que el mismo mandatario asiático ha condenado y reconocido que han contribuido a aumentar las tensiones entre los dos países. Unas fricciones que, según Europa Press, han tenido su continuación con la denuncia de Corea del Sur que asegura que Corea del Norte ha lanzado durante las últimas horas misiles balísticos hacia el mar de Japón, un movimiento por el cual Pyongyang no se ha pronunciado aún.

Es el quinto lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte de este año, ha contabilizado Europa Press. Ayer, además, el régimen de Kim Jong-un disparó un proyectil no identificado desde la capital, pero desde Seúl no se ha especificado de qué tipo de misil se trata. En este sentido, este suceso que reaviva las tensiones llega después de que las autoridades norcoreanas hayan descrito como «sensata» la decisión del presidente del estado vecino, Lee Jae-myung, de condenar y pedir perdón por las incursiones de drones en la frontera entre ambos países, que se habrían producido entre los meses de septiembre y enero.

Amenazas del régimen comunista

«Corea del Sur debería, por su propia seguridad, detener todas las provocaciones imprudentes contra Corea del Norte», recalcó la hermana del líder del país, Kim Jong-un, y subdirectora del departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea (PTC), Kim Yo-jong. Por su parte, el viceministro de Exteriores norcoreano, Jang Kum Chol, describió que las palabras de Kim debían ser percibidas como una «advertencia» hacia el país del sur de la península coreana.

En esta foto, proporcionada por el ministerio de unificación, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong da la mano al jefe de la Oficina de Seguridad Nacional Presidencial de Corea del Sur Chung Eui Yong en el pueblo fronterizo de Panmunjom el 12 de junio de 2019. Europa Press / Contacto / South Korean Unification Min

Sin embargo, la presidencia surcoreana ha resaltado que ninguna de las amenazas e insultos «contribuye a lograr la paz y la estabilidad» en la península. Estos dos países siguen técnicamente en guerra, ya que el conflicto bélico que duró tres años (de 1950 a 1953) finalizó con un armisticio, no con un acuerdo de paz oficial. Desde la llegada al poder de Lee en junio de 2025, este presidente ha abogado por un acercamiento de posturas con Pyongyang.