El Pentàgon planteja expulsar Espanya de l’OTAN per la postura sobre l’Iran

La fragilitat que travessa l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord (OTAN) i les relacions entre l’Estat espanyol i els Estats Units suma una nova esquerda amb un correu electrònic intern del Pentàgon en el qual es proposa l’expulsió d’Espanya de l’OTAN. Segons ha informat l’agència Reuters en un correu intern de la seu del Departament de Defensa dels Estats Units, s’exploren, proposen i descriuen les diverses opcions que té el país nord-americà per poder castigar els aliats de l’OTAN que, segons l’opinió dels Estats Units, no hagin donat o donin suport a les operacions militars nord-americanes a l’Iran. Entre les opcions que recull el correu hi ha l’expulsió d’Espanya de l’aliança atlàntica i la revisió de la posició dels Estats Units sobre la reclamació britànica de les Illes Malvines, entre altres mesures. “Una de les opcions que figuren en el correu electrònic contempla la suspensió de països “difícils” de llocs importants o prestigiosos en l’OTAN”, detalla l’agència d’informació.
Reuters assenyala que el funcionari del pentàgon indica en el correu que les opcions polítiques que es contemplen per castigar els aliats atlàntics que no donin suport als Estats Units una “frustració” evident davant de la postura de diversos aliats americans de no concedir als Estats Units accés, bases i drets de sobrevol (coneguts com ABO). En el correu, a més, es detalla que aquests ABO són “el punt de partida absolut per a l’OTAN”.
Sánchez defensa la postura espanyola sobre la guerra a l’Iran i els aliats atlàntics
Els estira-i-arronses de Trump amb Sánchez fa temps que s’arrosseguen. El primer conflicte entre els dos presidents va arribar per la negativa del president espanyol a augmentar el pressupost destinat a defensa. L’explosió de la guerra a l’Iran va posar una llosa més sobre les relacions entre l’Estat espanyol i els Estats Units, una situació a la qual Sánchez treu ferro i, en declaracions recollides per l’ACN, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la “col·laboració absoluta” amb els aliats atlàntics de l’OTAN.
En una cimera de líder de la UE a Nicòsia, Xipre, ha assegurat que la posició del govern espanyol envers el conflicte a l’Orient Mitjà és “clara” i assegura que la col·laboració entre els aliats atlàntics ha de ser sempre “dins del marc legal internacional”.