El Pentágono plantea expulsar a España de la OTAN por su postura sobre Irán

La fragilidad que atraviesa la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y las relaciones entre el Estado español y los Estados Unidos suma una nueva grieta con un correo electrónico interno del Pentágono en el cual se propone la expulsión de España de la OTAN. Según ha informado la agencia Reuters en un correo interno de la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se exploran, proponen y describen las diversas opciones que tiene el país norteamericano para poder castigar a los aliados de la OTAN que, según la opinión de los Estados Unidos, no hayan dado o den apoyo a las operaciones militares estadounidenses en Irán. Entre las opciones que recoge el correo está la expulsión de España de la alianza atlántica y la revisión de la posición de los Estados Unidos sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas, entre otras medidas. «Una de las opciones que figuran en el correo electrónico contempla la suspensión de países «difíciles» de puestos importantes o prestigiosos en la OTAN», detalla la agencia de información.

Reuters señala que el funcionario del Pentágono indica en el correo que las opciones políticas que se contemplan para castigar a los aliados atlánticos que no apoyen a los Estados Unidos muestran una «frustración» evidente ante la postura de varios aliados americanos de no conceder a los Estados Unidos acceso, bases y derechos de sobrevuelo (conocidos como ABO). En el correo, además, se detalla que estos ABO son «el punto de partida absoluto para la OTAN».

Sánchez defiende la postura española sobre la guerra en Irán y los aliados atlánticos

Los tira y afloja de Trump con Sánchez llevan tiempo arrastrándose. El primer conflicto entre los dos presidentes llegó por la negativa del presidente español a aumentar el presupuesto destinado a defensa. La explosión de la guerra en Irán puso una losa más sobre las relaciones entre el Estado español y los Estados Unidos, una situación a la que Sánchez resta importancia y, en declaraciones recogidas por la ACN, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido la «colaboración absoluta» con los aliados atlánticos de la OTAN.

Un avión estadounidense despega del ‘USS Gerald R. Ford’ durante la operación ‘Fúria Èpica’ contra Irán. Europa Press / Contacto / Us Navy / U.S Navy

En una cumbre de líderes de la UE en Nicosia, Chipre, ha asegurado que la posición del gobierno español respecto al conflicto en Oriente Medio es «clara» y asegura que la colaboración entre los aliados atlánticos debe ser siempre «dentro del marco legal internacional».