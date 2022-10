Les zones de Catalunya que reviuran l’estiu aquest cap de setmana

Les temperatures continuen pujant i aquest cap de setmana reviurem una petita reedició de l’estiu, amb llocs que fregaran els 30 graus de màxima el dissabte. L’estiuet continua sent protagonista a Catalunya i s’espera que encara duri uns quants dies més. De la mà de l’estiuet arribarà el sol i els cels blaus aquest cap de setmana i es podrien fins i tot aprofitar les platges una mica més, un fet gens habitual en aquesta època de l’any. Els llocs on més calor farà aquest cap de setmana són l’Interior i el Litoral Nord de Catalunya. A més, les altes temperatures han escurçat la temporada de bolets, que enguany havia començat bé per les pluges però que ara podria quedar estroncada, el que preocupa els boletaires.

Els catalans podran aprofitar els últims dies de platja / ACN

El Segrià, el lloc on farà més calor aquest cap de setmana

A la demarcació de Lleida serà on més calor farà, com és habitual durant l’estiu. El que no és gens habitual és que a mitjans d’octubre hi hagi màximes de 28 graus com passarà aquest cap de setmana. Lleida, Balaguer i les Borges Blanques seran els municipis on més calor farà durant el cap de setmana, tot i que a diferència de l’estiu les nits donaran treva, amb mínimes de 14 graus. Cal recordar que a l’estiu les mínimes poques vegades van baixar dels 24 graus, el que feia que les nits tropicals fossin un malson.

A banda de les temperatures, cal destacar que durant el dissabte farà un sol de justícia, mentre que diumenge podrien haver-hi més núvols que s’aniran estenent pel país i en concret per l’interior de Catalunya fins arribar als Pirineus.

L’Alt Empordà i el Gironès: segons en el rànquing de les temperatures

Amb un grau menys de màxima que al Segrià hi ha l’Alt Empordà i el Gironès, que assoliran els 27 graus de màxima al llarg d’aquest dissabte. Les mínimes seran semblants a les de Lleida, amb entre 14 i 15 graus de temperatura. En aquesta zona del país també farà un sol de justícia durant el cap de setmana, pel que a les platges de la demarcació de Girona es podrà aprofitar per prendre el sol. En cap moment del cap de setmana es preveuen precipitacions i per tant sembla que les tempestes dels últims dies ja queden lluny.

Les temperatures d’aquest octubre seran molt més elevades de l’habitual / Pixabay

Barcelona, campiona pel que fa a la nit més calorosa

Aquest estiuet en plena castanyada té clar el seu començament, aquest divendres, però no el seu final. Podria allargar-se durant uns dies, però el que està clar és que els dies de màxima calor seran aquest cap de setmana. Això es traduirà en temperatures i xafogor elevada a la capital del país, on s’assoliran els 24 graus de màxima. Ara bé, en el que Barcelona sempre destaca i és campiona és en les temperatures nocturnes, sempre més elevades que a la resta del país. En aquest cas la capital no és cap excepció i registrarà mínimes de 18 graus, per sobre de les de la Catalunya Central, l’Interior, les Terres de l’Ebre i el Segrià, que es quedaran entre els 13 i els 16 graus.

Tot i això, aquesta temperatura permet dormir bé, no com el que passava a l’estiu amb les mínimes de fins a 27 graus que es van arribar a registrar durant diversos dies seguits. Així, l’estiuet pot resultar estrany per l’època de l’any però no es fa insuportable com sí que ho va ser l’estiu, on van produir-se diverses onades de calor i fins i tot van augmentar les morts per cops de calor, el que va encendre les alarmes dels professionals sanitaris.