Damm organitza una neteja a la platja del Prat per celebrar el dia de les platges

Estrella Damm i la fundació CRAM protagonitzaran aquest dissabte una acció contra la crisi climàtica a la platja del Prat de Llobregat. Coincidint amb el dia internacional de les platges, les dues entitats han organitzat una neteja de la platja del Prat en el marc de la campanya mediambiental “1 metre quadrat per les platges i els mars” que des del 2017 promou el projecte Libera. La jornada de neteja arrencarà a les 18 hores i acabarà amb una actuació de la banda de pop Intana que podran gaudir tots els voluntaris que hagin participat en l’acció de neteja.

Damm i la fundació CRAM volen que aquesta jornada sigui “compromesa i festiva” i aconsegueixi l’objectiu de conscienciar la població sobre l’emergència ecològica del Mediterrani i la necessitat de protegir els mars i paisatges que ens envolten. La jornada de neteja portarà per títol ‘La festa de la platja’ i servirà per netejar aquesta platja i deixar palès que les deixalles no només són una gran amenaça per la biodiversitat marina, sinó també pel benestar de la societat.

Concert a la guingueta El Calamar

La iniciativa està oberta a tothom qui vulgui netejar la platja del Prat i conèixer de primera mà la feina que fa el Centre de Recuperació d’Animals Marins. De fet, la jornada estarà conduïda per tècnics de la CRAM i també hi participaran voluntaris de Damm. La jornada es tancarà amb un concert a la guingueta El Calamar per a tots els voluntaris que hagin ajudat a alliberar de deixalles aquesta platja. La banda barcelonina Intana tocarà els temes del seu tercer disc, Planeta nou, que ha sortit aquest mateix any. Tothom qui hi vulgui participar i gaudir de la veu de la cantant i compositora Núria Moliner pot inscriure’s enviant un correu electrònic a festadelaplatja@damm.es.

Com inscriure’s a la jornada?