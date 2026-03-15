Les obres al túnel del Garraf allarguen el caos ferroviari cap al sud

Catalunya continua acumulant incidències al seu servei ferroviari. Només unes setmanes després de la crisi ferroviària que va col·lapsar la mobilitat del país, les obres del túnel del Garraf obliguen a modificar substancialment el trànsit a la R2 Sud i a les línies de mitja distància que van en direcció Tarragona. La intervenció durarà entre tres i quatre mesos, i provocarà que els trens hagin de ciruclar per només una via en el tram entre Garraf i Sitges, aplicant una tensió important en la zona. D’aquesta manera, Renfe i el Govern hauran de tirar endavant un pla alternatiu de mobilitat, amb diversos autobusos activats per cobrir el tram accidentat. El territori, després del rendiment de l’operadora ferroviària a Catalunya en els darrers mesos, desconfia de les solucions; si bé la Generalitat insisteix que la proposta és “adequada. Així s’ha expressat la consellera de Territori de l’executiu, Sílvia Paneque; si bé “no descarta fer canvis” en cas que la demanda sigui més elevada.
La resposta a la intervenció no ha rebut la confiança dels usuaris i el territori. La plataforma Dignitat a les Vies, una de les associacions més mobilitzades des de la crisi de Rodalies, ha alertat que el pla alternatiu “està mal fet”. Segons l’agrupació, els transbordaments previstos per a l’autobus, que es faran a les estacions de Sant Vicenç de Calders i d’El Prat de Llobregat, “són difícils de complir”. Està previst que aquest canvi de vehicle duri entre dos i quatre minuts, un marge que que veuen allunyat de la realitat. A les plataformes s’han afegit alcaldes del territori, que s’han mostrat preocupats pels poissibles estralls que causin les obres. Així ho han declarat els alcaldes de Valls i Montblanc, dues de les parades de l’R13, una de les línies de mitja distància afectades per les obres; que han lamentat que se senten “desinformats i desconnectats de Barcelona”.
Servei alternatiu
La R2 Sud, cal recordar, continuarà operativa durant els mesos d’obres, si bé només tindrà una via disponible en la zona afectada. El tram previ a les obres mantindrà una circulació pròxima a la normalitat, amb vuit freqüències per hora i sentit fins al Prat de Llobregat i sis freqüències fins a Castelldefels. La connexió amb Garraf serà més accidentada, amb quatre trens per hora i sentit; i només dos cap a Sant Vicenç de Calders. Hi haurà, però, trens de reserva a Sant Vicenç de Calders i a Vilanova i la Geltrú per “optimitzar la capacitat” en cas que augmenti la demanda.
Els usuaris de regionals ho tindran pitjor per mantenir les seves rutines: en direcció sud, hauran de fer transbordament al Prat de Llobregat i agafar autobús per completar el trajecte fins a Sant Vicenç de Calders. Des d’allà, les freqüències ferroviàries cap a Tarragona, Reus, Lleida o Tortosa funcionaram amb normalitat. S’hi afegiran, a més, dues freqüències en direcció Barcelona i dues més cap al sud amb un recorregut desviat per Vilafranca del Penedès, un moviment que allarga 40 minuts el temps de viatge. A més dels busos preparats per als usuaris, també es reforçaran les línies interurbanes amb 14.400 places addicionals; i un nou servei que connectarà Altafulla, Torredembarra i Barcelona en hora punta.