Valerio Pino, d’estrella televisiva a estar arruïnat per culpa de l’ex

Valerio Pino va convertir-se en una de les celebritats de moda a Telecinco gràcies a la feina de professor a Supermodelo, el que el va ajudar a treballar com a col·laborador en alguns dels programes amb més audiència de la cadena. Com ja ha passat amb altres estrelles televisives, el seu pas per la petita pantalla va ser fugaç i va estar molts anys desaparegut en combat.

Valerio Pino, molt desmillorat físicament i amb molts drames

Ningú no sabia res sobre ell fins que, l’estiu passat, l’italià va concedir una entrevista explosiva en la que lamentava que no es pugui tenir una feina estable a televisió sense anar al llit amb el director d’algun programa. Aquestes declaracions no van agradar gens a la cadena, però el van convidar al Sábado Deluxe perquè expliqués com li anava la vida.

Quina va ser la sorpresa? Veure’l visiblement desmillorat, amb més barba i els cabells molt més llargs i descuidats. Les confessions que va fer tampoc no eren gaire alegres, ja que va parlar de la mort de a gossa, del descobriment que el pare no era el seu pare biològic i que l’havien estafat amb la casa.

Valerio Pino, molt desmillorat en el retorn a la televisió | Telecinco

Quina és la situació actual de Valerio Pino?

Tot un drama que ha donat ales a El Español per tornar a entrevistar-lo. El pitjor de tot plegat és que ara suma un nou maldecap, els problemes econòmics. El jove lamenta que ha hagut de tancar l’acadèmia de dansa que tenia a Itàlia, el que el deixa a l’atur i sense diners. Va arribar a guanyar-ne molts, però sembla que va malbaratar-ne tants que ara no li queden. De fet, n’hauria perdut una bona part per culpa de la seva exparella.

Valerio va conèixer un noi l’endemà mateix de traslladar-se a Espanya, un home colombià amb qui va sortir durant 10 anys. Estaven molt enamorats, el que va fer que comencés a pagar-li un munt de coses sense adonar-se que s’estava passant: “Vaig comprar un pis a Madrid i vivíem allà junts. Quatre anys després, vam deixar-ho. El problema era que teníem una gossa en comú i vam acabar tornant. Va ser tot molt dolorós, amb moments de molta tensió. Jo em vaig excedir en la meva generositat i van passar moltes coses…”.

A què es referix? “Vaig ser imbècil, ja que tot el que li vaig comprar ha provocat que jo avui estigui en una situació econòmica molt dolenta. Van ser molts viatges, moltes transferències… El volia ser cantant i jo l’ajudava amb diners, fins al punt que vaig pagar 20.000 € només en uns videoclips. Li feia molts regals, entre els que destaca la casa que vaig comprar-li a Colòmbia. Va ser una bogeria perquè jo tampoc no guanyava milions per fer això. Em vaig gastar en ell més de 100.000 €. Ara que estic tan malament de diners recordo tot el que vaig fer per ell… Vaig ser massa generós, un estúpid”, revela.

Valerio Pino, un dels italians més famosos a Telecinco | Instagram

Li va costar molt tallar definitivament amb ell, així que va decidir vendre el pis de Madrid i marxar d’Espanya per poder tancar completament aquell capítol de la seva vida. Ara diu que comença a recuperar-se gràcies a la teràpia, però no ajuda tenir dos judicis pendents a Itàlia: “Quan estàs enamorat no veus ni entens res. Perds la lucidesa i et deixes portar pels sentiments. No m’agrada parlar de diners, però confio que amb la meva història pugui fer obrir als ulls a nois que es puguin trobar en la meva situació”, diu en una entrevista que farà parlar molt.