‘Sálvame’, criticat per permetre un altre atac homòfob en directe

Sálvame necessita audiència i sembla que els directors estan disposats a guanyar-la de qualsevol manera. Així ho fan pensar el linxament i els atacs homòfobs que han permès a plató en les darreres dues emissions, dues escenes lamentables que han fet que els teleespectadors omplissin Twitter de missatges sobre el programa.

Aquest divendres s’ha tornat a viure un moment que ha col·locat el programa al centre de la diana. El culpable en aquesta ocasió? Kiko Matamoros, que s’ha mostrat fora de si després que es mofessin de la diferència d’edat que té amb la seva parella en un vídeo. Molt enfadat, el tertulià ha marxat fora de plató i el redactor que ho havia fet ha demanat perdó: “Puc entendre que li hagi molestat perquè el to era una mica feridor, però ha d’entendre que ell entra en el joc del programa que és riure i donar joc. El que no ha de fer és extrapolar-ho i dir que aquí ataquem la gent gran”.

Era llavors quan Kiko començava el seu atac: “Has de ser molt merda per qualificar la gent en funció de la seva edat, no per la intel·ligència, solidaritat o empatia. A veure si faig jo acudits de marietes i gitanos. Que algú m’expliqui sobre què podem fer broma i sobre què no perquè em faig un embolic”, etzibava en un clar atac irònic que no ha agradat gens als companys. De fet, l’han acusat d’estar promovent l’homofòbia i ell no ho ha negat. De fet, ha prosseguit fent-se la víctima: “I faltar al respecte de les persones amb edat què és? Estic fins als nassos!“, deia. Molts poden entendre que s’enfadi perquè destaquin la seva edat, però això no justifica que aprofiti la mínima possibilitat per criticar les persones homosexuals i queixar-se que no pot riure’s d’elles perquè està mal vist.

Muy bien Nuria ,pero el yayo es sucio y rastrero siempre …#yoveosalvame pic.twitter.com/LlN36XlT0F — MaryGH2👨‍🔧 (@Mary202085797) August 19, 2022

Les companyes critiquen l’actitud de Kiko Matamoros

Laura Fa ha estat una de les meves contundents contra ell i Kiko l’ha tallat de males maneres, el que l’ha enfadat encara més: “A mi no em fallis callar d’aquesta manera, eh? Aquí el redactor s’ha mofat del físic de tots, no només de la teva edat. Ja està bé de fer-te l’ofès. Vinga, home! Anar en contra d’un redactor em sembla de traca”. Poc després, també Gema López li recriminava la seva actitud: “Kiko, tu ahir li vas donar una tarda horrible a Miguel Frigenti i ara et queixes que pobret tu? Doncs mira, qui la fa la paga”.