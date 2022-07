Pablo Motos confessa per què va voler cancel·lar ‘El Hormiguero’

Pablo Motos ha acabat la temporada d’El Hormiguero amb una xifra rodona, 2.500 programes. En aquests 16 anys d’emissió, el xou ha anat canviant i adaptant-se als nous temps per continuar entre els més vistos. La idea original va ser de Jorge Salvador, productor a qui han donat veu com a convidat perquè tingués el seu moment de protagonisme. Ha estat en aquesta conversa amb el presentador, que han acabat revelant una informació sobre el programa que ningú no sabia. Havien de respondre junts a totes les preguntes que els formulessin, moment en què les formigues s’interessaven sobre la viabilitat del programa al llarg del temps: “Us vau plantejar cancel·lar el programa en algun moment?”.

Una crisi existencial de Pablo Motos el va fer voler cancel·lar El Hormiguero

El que més ha sorprès ha estat que el director confirmés que sí, que van arribar a plantejar-s’ho molt seriosament: “Va ser a la vuitena temporada. Teníem al cap que els programes duraven vuit anys com a molt, que era el que havia aconseguit el Crónicas marcianas. Recordo que jo insistia a Pablo Motos que podríem arribar a la dècada, almenys”. Quin era el problema? Que Pablo Motos tenia interioritzat que la vuitena seria l’última i no volia ni sentir a parlar d’una possible renovació.

“Que no, que no. Jo només deia que el programa estava acabat i que havíem de cancel·lar-lo. Jo insistia molt en el tema aquest, que volia que s’acabés. De sobte, però, em van portar a fer wakeboard al llac de San Juan i vaig divertir-me moltíssim una altra vegada. Allà va ser quan em vaig adonar que l’idiota era jo, que estava bé i que el programa anava bé. Em vaig adonar que no tenia sentit cancel·lar el programa perquè continuava funcionant!”, ha dit en unes declaracions que han tret a la llum la crisi existencial que hauria tingut en aquell moment.

Quin és el següent objectiu? Arribar als 3.000 programes, una xifra que poden aconseguir perfectament tenint en compte que han estat líders tota aquesta temporada, la que els ha fet tocar el cel en la petita pantalla una altra vegada. De moment sembla que no tenen sostre i que el format no cansa, el que aprofitaran per aguantar en antena el màxim de temps possible.

Trancas y Barrancas celebran nuestros 2.500 programas consiguiendo las mejores respuestas de Pablo Motos y Jorge Salvador #2500EH pic.twitter.com/L6XLoBgHKH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 30, 2022

Preguntes incòmodes al productor d’El Hormiguero

Les formigues van crear una secció nova en què els han fet preguntes personals a Jorge Salvador i Pablo Motos. El primer que van revelar? Que el presentador sempre arriba tard als llocs, el que ha intentat justificar: “Però perquè a casa estic treballant i m’entretinc”. El més garrepa? Han tingut clar que ho és el productor, perquè pateix pels pressupostos del programa: “Em fa patir moltíssim el terra perquè cada any s’ha canviat”. Quin d’ells s’obsessiona més per l’audiència? Pablo Motos, que reconeix que és el primer que fa quan es lleva i que és un tema que l’atabala molt. El seu cap ha explicat que es truquen cada dia al matí per analitzar la xifra d’audiència que han fet el dia anterior: “Al matí ens truquem. Si ha anat malament, doncs li dic que estigui tranquil perquè hi ha hagut futbol o alguna cosa així”.

No s’han posat d’acord en quin dels dos adopta el paper de poli malo. Després d’una petita discussió, han arribat a la conclusió que generalment és el presentador qui adopta aquest rol quan la reunió és “molt salvatge”. I quin dels dos té més poder? Jorge Salvador ha reconegut que és Pablo Motos perquè “s’aprofita” de tenir la faceta de presentador: “Com li has de discutir les coses? És impossible, presumeix de ser el productor executiu i el presentador alhora”.