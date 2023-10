‘OT’ ja té data d’estrena i un horari nou que agradarà als fans

Operación Triunfo ja té data d’estrena -i de final- per a la nova vida que tindrà a Amazon Prime Video. L’icònic concurs musical de TVE farà el salt a la plataforma en un intent de recuperar un format que ha arribat a tenir milers de fans arreu del país. Amb Chenoa com a presentadora, l’Acadèmia d’OT obrirà les portes durant la segona quinzena de novembre. Serà llavors quan podrem conèixer els canvis en el funcionament i, sobretot, quan puguem posar cara als 16 concursants que han seleccionat en aquests mesos de càsting.

Fórmula TV ha pogut saber que el concurs es prolongarà fins a finals de febrer del 2024, així que la duració d’aquesta edició serà de tres mesos. La idea és que la primera emissió sigui un resum de tot el que s’han trobat durant els càstings, amb imatges d’aspirants a qui sí que han escollit i d’altres a qui van haver de rebutjar. Després ja començarien 14 gales, en les quals aniran expulsant concursants com és habitual en el programa.

Les gales del nou Operación Triunfo duraran 90 minuts i no acabaran de matinada

Aquestes gales tindran una durada de 90 minuts, així que no es faran tan pesades com va arribar a passar amb anterioritat. A més a més, des d’Amazon Prime Video s’estarien plantejant començar el directe en un horari bastant més adient que el que tenia TVE durant els últims anys. De moment s’estarien debatent entre dues opcions: la de començar la gala a les 21 hores o fer-ho a les 22 hores. De tota manera, estem dient que, com a molt tard, l’emissió acabaria a les 23:30 hores. Posteriorment, donaran pas a una postgala que també recuperen de l’estratègia d’altres edicions.

Noemí Galera i Chenoa promocionen el nou Operación Triunfo | Europa Press

No s’ha confirmat exactament el dia de l’estrena i l’horari definitiu, però ha agradat que el programa arribi a televisió abans del previst i que no sigui en un horari que forci els teleespectadors a quedar-se davant de la televisió fins a la matinada. Tampoc no se sap quin serà el dia de la setmana en què podrà veure’s, però tots aquells detalls haurien de sortir a la llum d’aquí a poc temps.