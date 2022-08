La inusual manera de Ion Aramendi de presentar la seva tercera filla

El nou presentador d’èxit de Supervivientes, Ion Aramendi, està passant una molt bona època personal després de la bona acollida que ha tingut en aquest reality. El presentador ha conquistat el públic amb la seva energia i bon humor, que ha exhibit en totes i cadascuna de les gales que ha presentat. Ara ha estat pare de la seva tercera filla, Marieta, i s’ha mostrat molt feliç i orgullós davant la premsa, que l’esperava a la sortida de l’hospital.

Juntament amb la seva dona Maria Amores, Ion Aramendi ha sortit aquest matí de l’hospital La Paz de Madrid juntament amb la seva tercera filla. Ara bé, la premsa s’ha quedat bocabadada davant la manera de fer el tradicional posat davant la premsa. Enlloc de portar el nadó en braços com es fa tradicionalment, els qui han posat davant les càmeres han estat ells dos, mentre que la nena s’ha quedat dins del cotxet sense que els fotògrafs hagin pogut fer-li fotos. Així, Aramendi ha deixat que la premsa els fes fotos però tot i així ha protegit la imatge de la seva filla mantenint-la allunyada dels focus dintre del cotxet.

Moment complicat quan van passar la Covid

Un dels moments més delicats dels últims mesos per a Ion Aramendi va produir-se a finals de juny, quan tota la seva família va passar la Covid. La dona de Ion va ser la que més va preocupar els fans i el presentador, ja que la Covid presentava un risc per al seu embaràs, molt avançat. La dona d’Aramendi estava embarassada de vuit mesos als 45 anys i va haver de prendre heparina perquè va passar tres dies molt dolents. “En aquest tercer embaràs tinc diversos factors que feien que fos probable que patís un trombe”, explicava llavors abans d’especificar que va perdre el gust i l’olfacte. Per sort després tot va anar a millor i aquest dimarts 2 d’agost han sortit de l’hospital amb la seva tercera filla.