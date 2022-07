Fani de ‘LIDLT’ parla obertament d’un tractament de rejoveniment vaginal

Fani Carbajo, la gran protagonista de La Isla de las Tentaciones amb el crit Estefaníaaaaa, segueix donant que parlar després de la seva boda amb Christofer, que va rebre moltes crítiques per ser vulgar. Aquesta vegada està en boca de tothom per haver parlat del rejoveniment vaginal, un tractament que no descarta fer-se en un futur.

La influencer va utilitzar el seu canal d’Mtmad per explicar als seus seguidors que ha anat a una clínica de Madrid a fer-se un tractament estètic. “Avui m’acompanyareu a una de les clíniques més luxoses de Madrid. Vull que m’acompanyeu a fer-me un tractament, perquè fa uns mesos estic tenint complexes“, ha explicat Fani Carbajo. I és que el tractament de fertilitat que s’està fent per tenir un fill amb Cristofer als seus 38 anys li estan passant factura. “Amb el tractament de fertilitat i totes les hormones que m’he ficat al cos, bueno… he engreixat, tinc més pes, més retenció de líquids i clar, el que us deia, m’ha creat certs complexos que no m’agraden gens”, ha explicat l’influencer.

El rejoveniment vaginal: què n’opina Fani?

En aquesta clínica li han explicat un dels procediments més habituals actualment i Fani Carbajo no se n’ha pogut estar d’explicar-ho als seus seguidors. Es tracta de rejovenir la vagina amb un làser. Amb un dibuix, la influencer ha explicat que aquest làser pot servir per aclarir les zones íntimes, que a vegades estan “fosques” i per millorar la “textura i color” de l’àrea genital. “També millora el tensat de la zona”, ha explicat la influencer, a qui li han ofert el tractament en aquesta clínica.

Tot i estar radicalment en contra de l’estigmatització de les persones que es fan operacions estètiques, Fani encara no té previst fer-se aquesta intervenció. “No el tinc fosquet, tampoc el tinc tancadet i tampoc tinc cicatrius“, ha dit per explicar com té l’àrea genital i descartar el tractament. “Si algun dia prenc la decisió que ningú em critiqui perquè cadascú fa el que vol”, ha resolt la influencer.