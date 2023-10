Shakira i Gerard Piqué no volen tenir res en comú més enllà que la custòdia dels fills, un tema que els mantindrà lligats com a mínims fins que aquests facin els 18 anys. Els va costar molt posar-se d’acord en el contingut de l’acord de separació, en la qual s’haurien repartit les propietats que tenen en comú. Fins ara es creia que només compartien la titularitat de la casa familiar d’Esplugues, però el diari ABC diu avui que això no és ben bé així.

El diari assegura que tenen tres propietats en la mateixa urbanització. La principal, en la qual vivien, va ser construïda el 2012 i dissenyada per una arquitecta catalana. Parlem d’una unifamiliar de tres plantes i dues subterrànies de 3.800 metres quadrats amb piscina interior i exterior, celler, sala de jocs i un munt d’habitacions.

En travessar el jardí d’aquesta casa, s’arribaria a una altra part a la qual també podria accedir-se a través d’un ascensor que les connecta. En aquesta zona era on s’allotjaven els pares de Shakira, els convidats i el servei. Aquí tindrien un estudi de gravació, un gimnàs i un petit camp de futbol.

Finalment, darrere d’un mur es troba la segona casa. Aquí és on viuen els pares de Gerard Piqué, la famosa finca a la qual fa referència Shakira quan diu “em vas deixar de veïna a la sogra” en la primera cançó enverinada després de la separació.

Un dels menjadors de la casa de Shakira i Gerard Piqué | Telecinco

Les finques de l’exparella des de l’aire | Telecinco

Gerard Piqué i Shakira, propietaris d’una tercera casa molt a prop de la seva d’Esplugues

El diari ABC ha pogut saber que van comprar-ne una altra al costat, la que volien reformar per unir-la a la resta. No van arribar a completar el projecte perquè van separar-se abans, encara que la idea està redactada i podria arribar a dur-se a terme pels següents propietaris. I és que Gerard Piqué i Shakira haurien posat a la venda tot el lot de cases, les quals es poden comprar per 15 milions d’euros i per 11,9 milions si només interessen les dues principals.

Aquest conjunt està a nom d’una societat gestionada pel pare de Gerard Piqué, així que no se sap si tots els diners de la venda serien només per al futbolista o si Shakira s’hauria de quedar una part. De moment el que s’ha filtrat a la premsa és que tot s’està gestionant “de manera privada” i que no han volgut promocionar la venda en cap immobiliària de manera pública, ja que volen fer aquesta transacció “de manera particular amb agents” per fer-ho d’una manera més discreta i evitar les mirades de curiosos.