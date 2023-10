Shakira y Gerard Piqué no quieren tener nada en común más allá que la custodia de sus hijos, un tema que los mantendrá atados como mínimo hasta que estos cumplan los 18 años. Les costó mucho ponerse de acuerdo en el contenido del acuerdo de separación, en la que se habrían repartido las propiedades que tienen en común. Hasta ahora se creía que solo compartían la titularidad de la casa familiar de Esplugues, pero el diario ABC dice hoy que esto no es muy bien así.

El diario asegura que tienen tres propiedades en la misma urbanización. La principal, en la que vivían, fue construida en 2012 y diseñada por una arquitecta catalana. Hablamos de una unifamiliar de tres plantas y dos subterráneas de 3.800 metros cuadrados con piscina interior y exterior, bodega, sala de juegos y un montón de habitaciones.

Al atravesar el jardín de esta casa, se llegaría a otra parte a la que también podría accederse a través de un ascensor que las conecta. En esta zona era donde se alojaban los padres de Shakira, los invitados y el servicio. Aquí tendrían un estudio de grabación, un gimnasio y un pequeño campo de fútbol.

Finalmente, detrás de un muro se encuentra la segunda casa. Aquí es donde viven los padres de Gerard Piqué, la famosa finca a la que hace referencia Shakira cuando dice «me dejaste de vecina a la suegra» en la primera canción envenenada después de la separación.

Gerard Piqué y Shakira, propietarios de una tercera casa muy cerca de la suya de Esplugues

El diario ABC ha podido saber que compraron otra al lado, la que querían reformar para unirla al resto. No llegaron a completar el proyecto porque se separaron antes, aunque la idea está redactada y podría llegar a llevarse a cabo por los siguientes propietarios. Y es que Gerard Piqué y Shakira habrían puesto a la venta todo el lote de casas, las que se pueden comprar por 15 millones de euros y por 11,9 millones si solo interesan las dos principales.

Este conjunto está a nombre de una sociedad gestionada por el padre de Gerard Piqué, así que no se sabe si todo el dinero de la venta serían solo para el futbolista o si Shakira se tendría que quedar una parte. De momento lo que se ha filtrado a la prensa es que todo se está gestionando «de manera privada» y que no han querido promocionar la venta en ninguna inmobiliaria de manera pública, ya que quieren hacer esta transacción «de manera particular con agentes» para hacerlo de una manera más discreta y evitar las miradas de curiosos.