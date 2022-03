Marta Riesco embogeix en un enfrontament sense precedents a televisió

Marta Riesco està farta de les crítiques que rep i ho ha demostrat amb una intervenció a televisió sense precedents. La reportera d’El programa de Ana Rosa i Antonio David Flores han decidit sortir de l’amagatall i aquesta setmana s’han publicat les seves primeres fotos com a parella. Això ha tornat a col·locar la periodista en el centre de la diana i és per això que ha volgut defensar-se públicament. Com? Amb una escena en directe que ha evidenciat que està furiosa. El principal perjudicat ha estat Alessandro Lequio, contra qui ha descarregat tota la seva fúria. Amb la boca oberta es quedaven tots els companys en sentir-la escopir un retret cruel rere un altre cap a ell.

Totalment fora de si, la reportera engegava un atac contra l’italià en el que li deia de tot sense deixar que parlés ni es defensés: “Estic farta dels desqualificatius que em dediques i, sobretot, que et refereixis a mi com “l’amant”. Tu ets l’home que més sap d’amants de tota Espanya, així que no hauries de fer servir aquest terme amb mi. Tu has comès molts errors i has fet mal a moltes persones. No estàs aquí assegut per la teva feina, així que hauries de tenir més respecte cap a la meva professió. Tu has tingut amants? Genial si n’estàs orgullós. Has estat el primer en impedir que es parli dels teus temes per com et posaves i les demandes que posaves. Deixa de donar lliçons, perquè sé que no estàs orgullós del que has fet. Ho demostra que estigui vetat parlar de moltes de les coses que has fet. A mi se’m pot preguntar sobre tot, i a tu no perquè has vetat temes? Tu no ets exemple de res, has denigrat persones i no ets ningú“.

Es lo que tiene que pagar por ser la amante la chilla la otra ,la corteja pic.twitter.com/ou6A6ccdPn — 🇵🇷@lebiram🇵🇷🌪💗💜#rafaganador #ramen 🔧🦎🪠❤️ (@lebiram34980787) March 31, 2022

No contenta amb això, continuava amb el seu al·legat: “Em faltes al respecte a mi i a la meva família sempre que tens l’oportunitat. A mi no em donaràs cap lliçó perquè tu ho has venut tot i també a totes. Si hi ha algú aquí assegut per parlar de dones i per anar al llit amb elles ets tu. Hauràs de demostrar que jo he estat amant d’Antonio David. Gaudeixes d’una impunitat que els altres no tenim i estic farta, perquè jo també tinc família i no consentiré el que estàs fent tu amb mi”.

Fes clic a la foto per veure el vídeo | Telecinco

“I mira’m a la cara quan parlo, a veure si tens més respecte i deixes de ser maleducat. T’has rigut de mi dient que em vaig presentar a Miss Lletja. Doncs que sàpigues que als 16 anys vaig patir assetjament escolar perquè deien que tenia el nas gran i caigut. Amb 18 anys vaig presentar-me a un concurs per ser Miss i vaig guanyar. Això de Miss Lletja s’ho va inventar un programa de televisió que denigrava dones i he hagut de viure amb això des de llavors, que sempre que algú volia criticar-me ho feia servir i es mofava del meu físic. Doncs n’estic farta. La víctima de tota aquesta història dieu que és Olga Moreno, però la víctima sóc jo perquè m’he enamorat de la persona més criticada d’Espanya, a qui han acusat de maltractador. A mi m’odia tothom”.

¡Ojo! Marta Riesco dice que ella es la víctima de todo esto por haberse enamorado de la persona más criticada del país, que ha sido acusada de un delito de maltrato.



Y encima se queja de que “cero personas” están de su parte.



Chica, tú te lo dices todo. Nada más que añadir. pic.twitter.com/EZZMupSMeQ — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) March 31, 2022

Mai no havíem vist Marta Riesco tan enfadada, una reportera que deixa clar que ho donarà tot per defensar-se i que li és igual qui té davant. Sense escrúpols i tampoc sense vergonya, ha deixat anar tot el que pensava sobre el seu company en un enfrontament que farà parlar molt i que, segurament, posarà fi a la bona relació que mantenien.