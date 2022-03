Marta Riesco, “molt contenta” per les fotos amb Antonio David Flores

La relació entre Marta Riesco i Antonio David Flores avança, ignorant els rumors de crisi o de ruptura. Així ho demostren unes fotografies publicades per la revista ‘Semana’ on se’ls veu a tots dos dinant junts a la terrassa d’un restaurant, les primeres imatges on se’ls veu junts públicament. “Aquest era el pas que havíem de donar, hem estat un temps evitant fer certes coses perquè ell tenia que solucionar les seves coses i intentar fer el mínim mal possible”, ha començat explicant la periodista durant una intervenció a ‘El Programa de Ana Rosa’.

En aquest sentit, ha afegit: “Hem hagut d’esperar per donar els següents passos. Durant aquest temps hem intentat no exposar-nos. Per exemple, ahir vam estar sopant junts, però hem fet les coses de tal manera que s’evitessin aquestes fotografies que surten avui, fins que tot estigués bé i estabilitzat, i el context fos bo”.

A més, Marta ha explicat com és la relació que manté amb l’exguàrdia civil: “Ha estat un començament una mica mogut, i ho he passat molt malament. Però ara estic millor perquè m’he tret molts problemes de sobre, de fet, estic increïble”. Seguidament, la periodista ha estat molt contundent sobre el que sent per Antonio David: “Segueixo profundament enamorada. Això no ha canviat mai, només van canviar les circumstàncies”.

Antonio David viu a casa de la periodista

“Han estat moments molt difícils, i han passat coses i no hem pogut gaudir com tothom, com altres relacions normals. A mi m’hagués encantat, però no ha pogut ser, perquè havia d’estar tot bé per fer el mínim dany possible i perquè les coses s’estabilitzessin”, ha reconegut Marta, que ha confirmat que quan Antonio David està a Madrid viu a casa seva: “Viu a casa meva, sí, i per fi ara fem tot el que fa qualsevol parella normal”.