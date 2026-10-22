Susanna Griso i Luis Enríquez van donar-se el “sí, vull” el passat mes de juliol en un enllaç a la Costa Brava que va fer parlar molt. Moltíssima gent va mofar-se del vestit que va dur el seu marit per a la cerimònia, una guaiaberq de color coral que contrastava amb el seu vestit de núvia digne de princesa. Ella tan formal i ell, amb camisa caribenya… Ara que han passat tres mesos, la presentadora d’Espejo Público ha parlat sobre el tema en una entrevista hilarant a El Hormiguero.
Pablo Motos no ha deixat passar l’oportunitat i ha aprofitat per preguntar-li sobre la polèmica. I Susanna Griso no s’ha tallat i ha compartit detalls desconeguts sobre el codi de vestimenta: “Al casament no es va parlar de la guaiabera, no va ser un tema perquè tothom en portava… de manera que no tenia més importància”. Si ell va escollir el color coral, diu, va ser precisament per distingir-se de la resta de convidats. La gent desconeixia el codi de vestimenta que havien demanat, però la catalana insisteix que van ser ells els qui van demanar que tots els homes anessin informals: “Tothom duia camisa o guaiabera perquè tot havia de ser bohemi, estiu, platja, calor…”.
Ara es penedeix, potser, d’haver donat aquella indicació als convidats: “Et penses que facilites la vida a la gent quan dius que serà estil bohemi i que vinguessin informals. Però saps quanta gent em trucava per preguntar-me si aquell vestit que havien vist era bohemi?”. I és que ella els deia que tot és bohemi i que podien portar “el que els donés la gana”: “La gent estava molt angoixada amb això”, ha explicat.
I el presentador ha ficat el dit a la ferida: “Tot era bohemi menys el teu vestit”. Ha estat en aquest punt quan Susanna Griso ha volgut justificar el contrast entre el seu outfit i el del marit: “Mira, vaig encarregar el vestit a una dissenyadora que és molt especial per a mi. Vaig anar al seu taller de Mallorca, em va començar a emprovar coses i vaig marxar d’allà sense saber com seria el vestit”. Un cop li van tenir llest i se’l va emprovar, se’n va enamorar: “Era impressionant i una meravella. Sabia que semblaria que estava anant a Los Jerónimos mentre que el Luis aniria en guaiabera… però jo era la núvia i podia anar com em donés la gana”, ha etzibat.
Susanna Griso justifica el contrast en la tria de vestits del seu enllaç
El que li ha fet més gràcia de tot el rebombori que s’ha generat? Que s’hagi acabat parlant més del vestit del nuvi que de la núvia quan això no acostuma a passar mai. Que tampoc no s’ha oblidat del tema que molts criticaven, que ell aparegués tan seriós a les fotos. Doncs bé, també tenia una explicació per a això: “A ell no li agraden les fotos i normalment està seriós. En totes les fotos al llarg de la història, i ho puc demostrar, sempre està seriós”. En aquell moment, però, a ell no li va fer gràcia que ho diguessin: “Li va molestar que la gent pensés que havia anat al casament arrossegat”.
Unes declaracions sinceres amb les quals Susanna Griso confia que podrà deixar tot el tema enrere d’una vegada.