Susanna Griso y Luis Enríquez se dieron el “sí, quiero” el pasado mes de julio en un enlace en la Costa Brava que dio mucho de qué hablar. Muchísima gente se burló del traje que llevó su marido para la ceremonia, una guayabera de color coral que contrastaba con su vestido de novia digno de princesa. Ella tan formal y él, con camisa caribeña… Ahora que han pasado tres meses, la presentadora de Espejo Público ha hablado sobre el tema en una entrevista hilarante en El Hormiguero.

Pablo Motos no dejó pasar la oportunidad y aprovechó para preguntarle sobre la polémica. Y Susanna Griso no se cortó y compartió detalles desconocidos sobre el código de vestimenta: “En la boda no se habló de la guayabera, no fue un tema porque todos llevaban… de manera que no tenía más importancia”. Si él eligió el color coral, dice, fue precisamente para distinguirse del resto de los invitados. La gente desconocía el código de vestimenta que habían pedido, pero la catalana insiste en que fueron ellos quienes pidieron que todos los hombres fueran informales: “Todos llevaban camisa o guayabera porque todo tenía que ser bohemio, verano, playa, calor…”.

Ahora se arrepiente, quizás, de haber dado aquella indicación a los invitados: “Te piensas que facilitas la vida a la gente cuando dices que será estilo bohemio y que vinieran informales. Pero ¿sabes cuánta gente me llamaba para preguntarme si aquel vestido que habían visto era bohemio?”. Y es que ella les decía que todo es bohemio y que podían llevar “lo que les diera la gana”: “La gente estaba muy angustiada con esto”, ha explicado.

Què ha explicat Susanna Griso sobre el seu enllaç? | Antena 3

Y el presentador puso el dedo en la llaga: “Todo era bohemio menos tu vestido”. Fue en ese punto cuando Susanna Griso quiso justificar el contraste entre su outfit y el del marido: “Mira, encargué el vestido a una diseñadora que es muy especial para mí. Fui a su taller de Mallorca, me empezó a probar cosas y me fui de allí sin saber cómo sería el vestido”. Una vez lo tuvieron listo y se lo probó, se enamoró: “Era impresionante y una maravilla. Sabía que parecería que estaba yendo a Los Jerónimos mientras que Luis iría en guayabera… pero yo era la novia y podía ir como me diera la gana”, ha dicho.

Susanna Griso justifica el contraste en la elección de vestidos de su enlace

Lo que más gracia le ha hecho de todo el revuelo que se ha generado? Que se haya acabado hablando más del traje del novio que de la novia cuando eso no suele pasar nunca. Que tampoco se ha olvidado del tema que muchos criticaban, que él apareciera tan serio en las fotos. Pues bien, también tenía una explicación para eso: “A él no le gustan las fotos y normalmente está serio. En todas las fotos a lo largo de la historia, y lo puedo demostrar, siempre está serio”. En aquel momento, sin embargo, a él no le hizo gracia que lo dijeran: “Le molestó que la gente pensara que había ido a la boda arrastrado”.

Unas declaraciones sinceras con las que Susanna Griso confía que podrá dejar todo el tema atrás de una vez.