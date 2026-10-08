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Rosalía, expulsada d’una església de Nova York en una escena surrealista
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
08/10/2026 10:31

Rosalía ha enamorat els seus fans amb una intervenció hilarant al programa de Jimmy Fallon. Ara que ha donat per acabada la gira LUX, s’ha acomiadat amb mímica, confessions i una història que ha fet molta gràcia. La cantant catalana ha tret a la llum el problema que va tenir en una estada a Nova York, per exemple, quan va voler anar a església diumenge. El que no s’esperava, després d’estar-se una bona estona arreglant-se per a l’ocasió? Que, quan arribés, no la deixarien entrar.

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Era un matí de diumenge, quan Rosalía va voler aprofitar el temps lliure després d’una gira que ha estat molt intensa. Curiosament, un dels plans que va voler fer va ser precisament aquest, anar a missa: “Havia sentit a parlar de l’Església Baptista Abissínia, un dels temples més coneguts i històrics de Harlem, que fan una celebració dominical molt impactant. Em va picar la curiositat i vaig decidir que aquell seria el seu pla de diumenge”.

I, per a aquesta ocasió, va voler posar-se ben guapa i es va preparar “a consciència” per a la seva cita amb Déu: “Em vaig dutxar, vaig maquillar-me, vaig pentinar-me, em vaig posar perfum, olis i tota mena d’hidratants. Em vaig posar guapa per a Déu, amb pantalons de capri, un càrdigan i els meus talons per a l’església”. Ben guapa i preparada per a “escoltar la paraula del Senyor“. Quan va arribar a la porta de l’església, però, van espatllar els seus plans. Hi havia molta cua, però va voler esperar malgrat el fred que feia. El problema és que, quan va arribar el seu torn, li van comunicar que no podia passar.

Rosalía, rebutjada per l’església

Ja sorprèn que no fes servir la seva popularitat per entrar, però encara més que la situació continués com relata: “Hi havia un home alt i guapo allà mateix. El vaig mirar, ell em va mirar i després em va dir: Senyora, ho sento, però no pots entrar avui. Li vaig preguntar per què i em va dir que l’església estava plena”. “No vaig poder entrar, l’església em va rebutjar i ni tan sols sabia que això era possible. Mai havia sentit a parlar d’això”.

Va tenir clar, però, que no desaprofitaria aquell look tan pensat i va capgirar la situació: “Vaig pensar que aprofitaria i m’aniria a comprar unes sabates noves. Déu va dir que no, però el meu conjunt de roba va dir que sí“.

Què ha explicat Rosalía al programa de Jimmy Fallóo_ - Youtube
Què ha explicat Rosalía al programa de Jimmy Fallooon? | Youtube

Rosalía ha rebut, en les últimes hores, el Premi Nacional de Músiques Modernes pel “risc” que ha comès en un disc que ha triomfat i que ha anat molt més enllà. Una cantant en el millor moment de la seva carrera, que ara es pren un temps per descansar.

Rosalía

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