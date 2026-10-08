Rosalía ha enamorat els seus fans amb una intervenció hilarant al programa de Jimmy Fallon. Ara que ha donat per acabada la gira LUX, s’ha acomiadat amb mímica, confessions i una història que ha fet molta gràcia. La cantant catalana ha tret a la llum el problema que va tenir en una estada a Nova York, per exemple, quan va voler anar a església diumenge. El que no s’esperava, després d’estar-se una bona estona arreglant-se per a l’ocasió? Que, quan arribés, no la deixarien entrar.
Era un matí de diumenge, quan Rosalía va voler aprofitar el temps lliure després d’una gira que ha estat molt intensa. Curiosament, un dels plans que va voler fer va ser precisament aquest, anar a missa: “Havia sentit a parlar de l’Església Baptista Abissínia, un dels temples més coneguts i històrics de Harlem, que fan una celebració dominical molt impactant. Em va picar la curiositat i vaig decidir que aquell seria el seu pla de diumenge”.
I, per a aquesta ocasió, va voler posar-se ben guapa i es va preparar “a consciència” per a la seva cita amb Déu: “Em vaig dutxar, vaig maquillar-me, vaig pentinar-me, em vaig posar perfum, olis i tota mena d’hidratants. Em vaig posar guapa per a Déu, amb pantalons de capri, un càrdigan i els meus talons per a l’església”. Ben guapa i preparada per a “escoltar la paraula del Senyor“. Quan va arribar a la porta de l’església, però, van espatllar els seus plans. Hi havia molta cua, però va voler esperar malgrat el fred que feia. El problema és que, quan va arribar el seu torn, li van comunicar que no podia passar.
🚨 ROSALÍA revealed on The Tonight Show Starring Jimmy Fallon that she tried to attend a church in Harlem, New York, but was turned away because it was full. “I’m so happy because I finally get to do things I usually can’t when I’m on tour. This Sunday, I woke up and decided I was going to church. I heard about Abyssinian Baptist Church, a church in Harlem, and that they have an amazing Sunday service. I showered, did my makeup, did my hair, put on perfume, oils and all kinds of moisturizers. Guapa para Dios. I put on my little church heels, my capri pants and my cardigan. I was like, ‘I’m here to hear the word of the Lord.’ I was taking it seriously. I got there early and it was freezing outside. I saw this huge line, but I was like, ‘I’m gonna do it.’ I waited, waited, waited. Finally, the line started moving and I got all the way to the door. There was this tall, beautiful man right there. I looked at him and he looked at me, and then he said, ‘Ma’am, I’m sorry, but you cannot enter today.’ I asked him why and he said the church was full. So I couldn’t get in. I got rejected by the church. I didn’t even know that was possible. I’d never heard of this. What did I do? I went and bought some new shoes. God said no, but my outfit said yes. I showed up. […] Shout-out to Abyssinian Baptist Church. One day I really hope I can enter again.”— ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) October 8, 2026
Rosalía, rebutjada per l’església
Ja sorprèn que no fes servir la seva popularitat per entrar, però encara més que la situació continués com relata: “Hi havia un home alt i guapo allà mateix. El vaig mirar, ell em va mirar i després em va dir: Senyora, ho sento, però no pots entrar avui. Li vaig preguntar per què i em va dir que l’església estava plena”. “No vaig poder entrar, l’església em va rebutjar i ni tan sols sabia que això era possible. Mai havia sentit a parlar d’això”.
Va tenir clar, però, que no desaprofitaria aquell look tan pensat i va capgirar la situació: “Vaig pensar que aprofitaria i m’aniria a comprar unes sabates noves. Déu va dir que no, però el meu conjunt de roba va dir que sí“.
Rosalía ha rebut, en les últimes hores, el Premi Nacional de Músiques Modernes pel “risc” que ha comès en un disc que ha triomfat i que ha anat molt més enllà. Una cantant en el millor moment de la seva carrera, que ara es pren un temps per descansar.