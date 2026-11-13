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El discurs més potent de Rosalía: llàgrimes, retrets i un crit contundent
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
13/11/2026 10:34

Rosalía ha estat la gran protagonista de la 27a edició dels Latin Grammy, on ha aconseguit sis guardons i ha fet història ara que ha guanyat el premi de millor àlbum per tercera vegada. Que també hagi estat per a ella la millor cançó per La Perla demostra que continua triomfant en un món de la música als seus peus. La catalana ja havia acaparat totes les mirades a la catifa vermella, on ha lluït un espectacular vestit blanc d’inspiració angelical. El disseny, amb escot de cor, cos encotillat i transparències, incorporava unes aplicacions de tul que recordaven unes ales. La faldilla voluminosa, formada per diverses capes, acabava amb una llarga cua que reforçava l’aire gairebé celestial de la proposta.

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Però més enllà de l’estilisme, la cantant ha deixat diversos titulars amb els seus discursos d’agraïment, en què ha parlat dels seus inicis, de les persones que l’han acompanyat durant el camí i de la importància de mantenir-se fidel a una mateixa. Veure-la entre llàgrimes ha emocionat molt, sobretot quan ha volgut enviar un dard als qui no van confiar en ella: “Per a totes les persones que em van dir que no valia o que la meva música era massa estranya, gràcies per no haver-vos escoltat una merda perquè ara estic guanyant aquest premi“, ha deixat anar.

El discurs ha acabat amb una picada d’ullet a totes les dones que han hagut de superar alguna decepció sentimental: “Per a totes les que us heu trobat amb alguna perla, tant de bo la vida us tingui reservat un diamant perquè una ja no està per a bijuteria“, ha dit en una de les frases més celebrades de la nit. I què farà amb el trofeu? “Avui ho celebrarem. I mireu, amb això, un cubata ben carregat amb aquest gotet daurat. Per la vostra salut!”.

El vestit de Rosalía als Grammy Latinos ha causat sensació - Europa Press
El vestit de Rosalía als Grammy Latinos ha causat sensació | Europa Press
La cantant catalana ha ofert dos discursos molt emotius i contundents - Europa Press
La cantant catalana ha ofert dos discursos molt emotius i contundents | Europa Press

Rosalía plora en el discurs d’agraïment al premi a millor disc de l’any

Més endavant, Rosalía ha rebut el premi a millor disc de l’any i no ha pogut evitar posar-se a plorar quan ha vist que era un dels seus ídols el qui li atorgava. Visiblement emocionada i sense poder evitar les llàgrimes, ha volgut destacar que ell fos un dels primers artistes a confiar en ella: “Recordo que, quan tot just començava la meva carrera, tu vas ser una de les primeres persones que va venir als meus concerts, quan només hi havia cent persones en una sala de Madrid. Sempre em vas ajudar moltíssim als inicis i continues sent-hi. T’ho agraeixo molt, de tot cor. Estic al·lucinant! Que siguis tu qui m’estigui donant aquest premi és molt fort“, ha confessat entre llàgrimes.

Si El mal querer va ser un somni i Motomami va ser una aposta, Lux per a mi ha estat un salt al buit. Crec que és molt important dir la teva veritat i que els altres puguin dir la seva, i aquest disc és la meva”, ha assegurat. L’ascens de Rosalía ha estat meteòric, però no creu haver arribat al millor punt encara: “Sé que tinc molt per aprendre i que probablement encara no he fet el meu millor treball, però sé que tinc tot el que cal per ser la millor”.

Rosalía, entre llàgrimes en el seu discurs - Latin Grammy
Rosalía, entre llàgrimes en el seu discurs | Latin Grammy

Rosalía actuarà a Hollywood?

Rosalía també ha volgut treure a la llum quines lliçons ha après després de tants anys en la música. Considera que ha pogut “perdre la por” i deixar una mica de banda les expectatives: “Crec que una persona pot tenir il·lusions, però després les ha de deixar anar“. I aquesta és la filosofia que ha hagut d’aplicar durant la preparació de la seva pròxima gira, ja que ha reconegut que no ha disposat de tot el temps que hauria volgut per preparar els concerts exactament com els havia imaginat.

Ha sorprès, en un altre moment de la nit, que hagi respost què fa just abans de sortir a actuar: “Reso, sempre“. S’han complert els seus desitjos i li ha arribat una gran oportunitat a Hollywood? Això sembla, tenint en compte que el mitjà Deadline ha publicat en exclusiva que pot estar en el repartiment del pròxim projecte cinematogràfic d’Alma Har’e, l’aclamada directora que hauria preparat una pel·lícula amb estrelles de la talla de Javier Bardem.

Rosalía

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