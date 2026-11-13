Rosalía ha sido la gran protagonista de la 27ª edición de los Latin Grammy, donde ha conseguido seis galardones y ha hecho historia al ganar el premio de mejor álbum por tercera vez. Que también haya sido para ella la mejor canción por La Perla demuestra que sigue triunfando en un mundo de la música a sus pies. La catalana ya había acaparado todas las miradas en la alfombra roja, donde lució un espectacular vestido blanco de inspiración angelical. El diseño, con escote de corazón, cuerpo encorsetado y transparencias, incorporaba unas aplicaciones de tul que recordaban unas alas. La falda voluminosa, formada por varias capas, terminaba con una larga cola que reforzaba el aire casi celestial de la propuesta.

Pero más allá del estilismo, la cantante ha dejado varios titulares con sus discursos de agradecimiento, en los que ha hablado de sus inicios, de las personas que la han acompañado durante el camino y de la importancia de mantenerse fiel a una misma. Verla entre lágrimas ha emocionado mucho, sobre todo cuando quiso lanzar un dardo a quienes no confiaron en ella: «Para todas las personas que me dijeron que no valía o que mi música era demasiado extraña, gracias por no haberles escuchado ni una mierda porque ahora estoy ganando este premio«, soltó.

El discurso terminó con un guiño a todas las mujeres que han tenido que superar alguna decepción sentimental: «Para todas las que os habéis encontrado con alguna perla, ojalá la vida os tenga reservado un diamante porque una ya no está para bisutería«, dijo en una de las frases más celebradas de la noche. ¿Y qué hará con el trofeo? «Hoy lo celebraremos. Y mirad, con esto, un cubata bien cargado con este vasito dorado. ¡Por vuestra salud!».

El vestido de Rosalía en los Grammy Latinos ha causado sensación | Europa Press

La cantante catalana ha ofrecido dos discursos muy emotivos y contundentes | Europa Press

Rosalía llora en el discurso de agradecimiento por el premio a mejor disco del año

Más adelante, Rosalía recibió el premio a mejor disco del año y no pudo evitar ponerse a llorar cuando vio que era uno de sus ídolos quien se lo otorgaba. Visiblemente emocionada y sin poder evitar las lágrimas, quiso destacar que él fue uno de los primeros artistas en confiar en ella: «Recuerdo que, cuando apenas comenzaba mi carrera, tú fuiste una de las primeras personas que vino a mis conciertos, cuando solo había cien personas en una sala de Madrid. Siempre me ayudaste muchísimo en los inicios y sigues estando ahí. Te lo agradezco mucho, de todo corazón. ¡Estoy alucinando! Que seas tú quien me esté dando este premio es muy fuerte«, confesó entre lágrimas.

«Si El mal querer fue un sueño y Motomami fue una apuesta, Lux para mí ha sido un salto al vacío. Creo que es muy importante decir tu verdad y que los demás puedan decir la suya, y este disco es la mía», aseguró. El ascenso de Rosalía ha sido meteórico, pero no cree haber llegado al mejor punto aún: «Sé que tengo mucho por aprender y que probablemente aún no he hecho mi mejor trabajo, pero sé que tengo todo lo que hace falta para ser la mejor».

¡Felicidades! Rosalía Álbum del Año 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY https://t.co/GUtvjuy0b0 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 13, 2026

Rosalía, entre lágrimas en su discurso | Latin Grammy

¿Rosalía actuará en Hollywood?

Rosalía también ha querido revelar qué lecciones ha aprendido después de tantos años en la música. Considera que ha podido «perder el miedo» y dejar un poco de lado las expectativas: «Creo que una persona puede tener ilusiones, pero luego debe dejarlas ir«. Y esta es la filosofía que ha tenido que aplicar durante la preparación de su próxima gira, ya que ha reconocido que no ha dispuesto de todo el tiempo que hubiera querido para preparar los conciertos exactamente como los había imaginado.

Ha sorprendido, en otro momento de la noche, que haya respondido qué hace justo antes de salir a actuar: «Rezo, siempre«. ¿Se han cumplido sus deseos y le ha llegado una gran oportunidad en Hollywood? Eso parece, teniendo en cuenta que el medio Deadline ha publicado en exclusiva que puede estar en el reparto del próximo proyecto cinematográfico de Alma Har’e, la aclamada directora que habría preparado una película con estrellas del calibre de Javier Bardem.