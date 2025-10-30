El marit de Raquel Mosquera, arrestat a “la presó dels horrors” de París

Raquel Mosquera travessa un moment complicat perquè han empresonat el seu marit i pràcticament no té cap informació sobre el seu estat. En un primer moment, només sabia que l’havien retingut a França i no podia sortir del país. Ara, ha pogut saber que es troba a dins d’un centre penitenciari des de fa quatre mesos, encara que assegura que no volen especificar-li a quin ni per què és allà a dins. Què hi ha de cert en tota aquesta història tèrbola i amb mala pinta? La perruquera, molt famosa en el món de la premsa rosa perquè és l’exdona de Pedro Carrasco, ha donat més detalls d’un cas que manté amb molta curiositat els més tafaners.
La Razón ha pogut parlar amb fonts properes a la parella, els qui els confirmen que Raquel ja ha pogut localitzar el seu marit. Actualment, es troba retingut al centre penitenciari de Fresnes, als afores de París. La perruquera ha contractat un advocat francès perquè s’encarregui del cas i intenti aconseguir la llibertat per al seu marit, de qui encara no se sap ben bé què ha passat. Les últimes publicacions diuen que tindria a veure amb un cas relacionat amb les drogues, però a ella “li costa de creure” que sigui cert. Una altra de les teories? Que Isi tingui una altra família allà, una possibilitat que ella ha negat taxativament.
Raquel Mosquera, “preocupada i temorosa” per l’empresonament del seu marit
Ara bé, tots els qui la coneixen coincideixen que “molt preocupada” i “temorosa” que el tema sigui tan seriós que impliqui que el seu marit hagi d’estar empresonat uns quants anys. Raquel Mosquera no va aportar pràcticament cap informació en les declaracions que va concedir a ¡De Viernes!, un programa en el qual va demostrar que no té ni idea de la veritable situació del nigerià. Han passat gairebé quatre mesos des que li impedissin sortir del país i encara no sap res?
Expliquen des de diversos mitjans que la presó que han escollit per al marit de Raquel Mosquera no és una qualsevol, sinó que se la denomina com la presó dels horrors. La feien servir els nazis per torturar i assassinar a resistents francesos i espies britànics, diuen, fins al punt que allà a dins va haver-hi un munt de militars i independentistes algerians o presos bascos. Si realment han privat de llibertat el marit de Raquel Mosquera per un tema de venda de drogues, segurament acabarà sabent-se. Ella manté el seu silenci i opta per no concedir declaracions, però l’expectació és màxima.