El marit de Raquel Mosquera, detingut a França des de fa quatre mesos

Raquel Mosquera està molt preocupada pel seu marit Isi, el qui ha protagonitzat el titular més escandalós del cap de setmana. L’ex de Pedro Carrasco va refer la seva vida amb aquest nigerià, propietari d’un pub i un restaurant a Móstoles, el qui estaria detingut a França des de fa quatre mesos. No s’ha sabut fins ara, per això, quan la notícia ha arribat als tertulians del programa Fiesta de Telecinco. La seva presentadora, l’Emma García, ha estat una bona estona destacant com era de greu la informació que havien obtingut al respecte: “Pot afectar a la seva vida sentimental, encara que no sigui una infidelitat. Estem molt pendents d’aquesta notícia delicada que ens arriba”, ha dit.
Una estona després, ha estat Kike Calleja qui ha tret a la llum més detalls al respecte. Aquesta és una informació que descriu com a “compromesa i summament delicada“, tant que hauria “trastocat” la vida de la parella. Els veïns sospitaven que passava alguna cosa, li diuen, ja que fa molts mesos que no el veuen aparèixer per casa: “Estan sorpresos que ho expliquem, ja que suposarà un abans i un després en la vida de Raquel i el seu marit”.
Aquesta gent que viu a prop del matrimoni confessa que, efectivament, veien “actituds que no eren normals” des de fa mesos: “Ara que saben què ha passat, tot té sentit”. Ara mateix, Isi està “privat de llibertat” a França. No han pogut explicar els motius darrere d’aquesta detenció, però deixen caure que és un tema “molt delicat” que no seria qualsevol ximpleria. De fet, han pogut confirmar que no té res a veure amb res que afecti el bar que regentava i que, actualment, està tancat. A ella l’han vist “molt afectada i estranya“, és clar, fins al punt que ni tan sols ha baixat a la piscina comunitària en tot l’estiu.
Primera reacció de Raquel Mosquera a la notícia de la detenció del seu marit
Quan els periodistes del programa que coneixen la Raquel han intentat posar-se en contacte amb ella, l’han vist “molt nerviosa” i “sense saber com reaccionar”. En un missatge de WhatsApp, la perruquera confessava que no té ganes de parlar sobre el tema: “En aquests moments, prefereixo no fer cap tipus de comentari i espero que ho entenguis”. Una reportera s’ha apropat fins a casa seva, però això tampoc no ha funcionat: “No et diré res, no et puc comentar res al respecte”.
Ara que la notícia s’ha filtrat a la premsa, però, el més probable és que acabi sabent-se per què l’han detingut i on es troba en aquests moments.