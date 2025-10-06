El marido de Raquel Mosquera, detenido en Francia desde hace cuatro meses

Raquel Mosquera está muy preocupada por su marido Isi, quien ha protagonizado el titular más escandaloso del fin de semana. La ex de Pedro Carrasco rehizo su vida con este nigeriano, propietario de un pub y un restaurante en Móstoles, quien estaría detenido en Francia desde hace cuatro meses. No se ha sabido hasta ahora, por eso, cuando la noticia ha llegado a los tertulianos del programa Fiesta de Telecinco. Su presentadora, Emma García, ha estado un buen rato destacando lo grave que era la información que habían obtenido al respecto: «Puede afectar a su vida sentimental, aunque no sea una infidelidad. Estamos muy pendientes de esta noticia delicada que nos llega», ha dicho.
Un rato después, fue Kike Calleja quien sacó a la luz más detalles al respecto. Esta es una información que describe como «comprometida y sumamente delicada«, tanto que habría «trastocado» la vida de la pareja. Los vecinos sospechaban que pasaba algo, le dicen, ya que hace muchos meses que no lo ven aparecer por casa: «Están sorprendidos de que lo expliquemos, ya que supondrá un antes y un después en la vida de Raquel y su marido».
Esta gente que vive cerca del matrimonio confiesa que, efectivamente, veían «actitudes que no eran normales» desde hace meses: «Ahora que saben qué ha pasado, todo tiene sentido». Ahora mismo, Isi está «privado de libertad» en Francia. No han podido explicar los motivos detrás de esta detención, pero dejan caer que es un tema “muy delicado” que no sería cualquier tontería. De hecho, han podido confirmar que no tiene nada que ver con nada que afecte al bar que regentaba y que, actualmente, está cerrado. A ella la han visto «muy afectada y extraña«, claro, hasta el punto de que ni siquiera ha bajado a la piscina comunitaria en todo el verano.
Primera reacción de Raquel Mosquera a la noticia de la detención de su marido
Cuando los periodistas del programa que conocen a Raquel han intentado ponerse en contacto con ella, la han visto “muy nerviosa” y “sin saber cómo reaccionar”. En un mensaje de WhatsApp, la peluquera confesaba que no tiene ganas de hablar sobre el tema: “En estos momentos, prefiero no hacer ningún tipo de comentario y espero que lo entiendas”. Una reportera se ha acercado hasta su casa, pero eso tampoco ha funcionado: “No te diré nada, no te puedo comentar nada al respecto”.
Ahora que la noticia se ha filtrado a la prensa, sin embargo, lo más probable es que acabe sabiéndose por qué lo han detenido y dónde se encuentra en estos momentos.