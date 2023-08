Raphael cancel·la tres concerts i preocupa el seu estat de salut

Raphael ha hagut de suspendre dos concerts per problemes de salut i això no ha agradat gens als fans. Als seus 80 anys, preocupa molt cada vegada que diu estar malalt i no ha estat diferent en aquesta darrera ocasió. Ha estat en el seu perfil d’Instagram on ha explicat què li passa exactament i per què els metges no creuen convenient que executi les actuacions que tenia preparades. Aquesta setmana estava previst que actués als festivals de Cueva de Nerja i Roses, dos indrets que es quedaran sense gaudir del seu repertori com també va passar a la gent de Jerez de la Frontera fa ara quatre dies.

“Aquest matí he visitat el meu otorrinolaringòleg una altra vegada. Després de la seva exploració, el diagnòstic conclou una inflamació de les vies respiratòries superiors causada pel refredat que arrossego des de l’última setmana. Ho sento moltíssim, ens veiem obligats a cancel·lar els pròxims dos concerts de la meva gira. Els afectats rebreu un correu electrònic de l’organització amb tota la informació al respecte. El meu desig en aquests moments és recuperar-me molt aviat per tornar als escenaris. Espero retrobar-me amb tots vosaltres a partir dels següents concerts que segueixen en el tour. Aprofito per agrair-vos les innumerables mostres de suport que he rebut aquests dies. Us llegeixo a tots i us porto a meu cor”, ha escrit l’artista.

Raphael havia cancel·lat un altre concert fa pocs dies

Com dèiem, aquestes dues actuacions que ara ha suspès no són les úniques que ha hagut de cancel·lar recentment. Fa pocs dies també va haver d’emetre un comunicat en què justificava per què no podria actuar: “Lamento haver de comunicar-vos que per culpa de problemes de veu derivats d’un refredat em veig amb la necessitat de cancel·lar el concert d’avui en el meu estimat Festival Tío Pepe. Actualment la meva veu es troba afectada i això impedeix oferir-vos l’espectacle que desitjava brindar-vos”.

Raphael encadena uns quants problemes de salut | Europa Press

Uns problemes de salut que cada vegada són més freqüents en ell, encara que sempre s’ha dit que és admirable com de bé que es troba a la seva edat. Twitter s’ha omplert de missatges de preocupació dels fans i també de bons desitjos, ja que tots volen que es recuperi com més aviat millor.