Raphael cancela tres conciertos y preocupa su estado de salud

Raphael ha tenido que suspender dos conciertos más por problemas de salud y esto no ha gustado nada a los fans. A sus 80 años, preocupa mucho cada vez que dice estar enfermo y no ha sido diferente en esta última ocasión. Ha sido en su perfil de Instagram donde ha explicado qué le pasa exactamente y por qué los médicos no creen conveniente que ejecute las actuaciones que tenía preparadas. Esta semana estaba previsto que actuara en los festivales de Cueva de Nerja y Roses, dos lugares que se quedarán sin disfrutar de su repertorio como también pasó a la gente de Jerez de la Frontera hace ahora cuatro días.

«Esta mañana he visitado a mi otorrino otra vez. Después de su exploración, el diagnóstico concluye una inflamación de las vías respiratorias superiores causada por el resfriado que arrastro desde la última semana. Sintiéndolo muchísimo, nos vemos obligados a cancelar los próximos dos conciertos de mi gira. Los afectados recibiréis un correo electrónico de la organización con toda la información al respecto. Mi mayor deseo en estos momentos es recuperarme muy pronto para volver a los escenarios. Espero reencontrarme con todos vosotros a partir de los siguientes conciertos que siguen en el tour . Aprovecho para agradeceros las innumerables muestras de apoyo que he recibido estos días. Os leo a todos y os llevo en mi corazón», ha escrito el artista.

Raphael había cancelado otro concierto hace pocos días

Como decíamos, estas dos actuaciones que ahora ha suspendido no son las únicas que ha tenido que cancelar recientemente. Hace pocos días también tuvo que emitir un comunicado en el que justificaba por qué no podría actuar: «Lamento tener que comunicaros que por culpa de problemas de voz derivados de un resfriado me veo con la necesidad de cancelar el concierto de hoy en mi querido Festival Tío Pepe. Actualmente mi voz se encuentra afectada y esto impide ofreceros el espectáculo que deseaba brindaros».

Raphael encadena unos cuantos problemas de salud | Europa Press

Unos problemas de salud que cada vez son más frecuentes en él, aunque siempre se ha dicho que es admirable lo bien que se encuentra a su edad. Twitter se ha llenado de mensajes de preocupación de los fans y también de buenos deseos, ya que todos quieren que se recupere cuanto antes mejor.