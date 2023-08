Paz Padilla ensenya com és per dins la casa de Cadis d’un milió d’euros

Paz Padilla va comprar-se l’any passat una casa a Cadis increïble, una segona residència en una de les seves ciutats preferides. El pis de 300 metres quadrats li va costar gairebé un milió d’euros, tal com va assegurar la revista Semana, i està situat en una de les millors zones de la ciutat. A més a més de la inversió per l’immoble en si, s’hauria gastat encara molts més diners en contractar una empresa de decoració que l’hauria deixat ben maco. Amb quatre lavabos i sis terrasses, aquesta s’hauria convertit en una de les seves propietats més estimades.

Per primera vegada, la presentadora i actriu ha obert les portes de casa seva i ha compartit un vídeo del seu interior en el seu perfil d’Instagram. Això ha permès veure com de gran que és i com ha quedat amb els mobles i els elements decoratius. Els comentaris no s’han fet esperar, així com els més tafaners que han corregut a analitzar cada racó de la casa que ha volgut ensenyar.

Paz Padilla ensenya l’interior de la segona residència que s’ha comprat a Cadis

El pis consta d’un gran passadís només entrar, el que ha decorat amb quadres a banda i banda. Tot pintat en blanc, la primera habitació que et trobes és un lavabo amb els mobles al descobert. D’estil modern, compta amb un mirall gran que té un altaveu incorporat. La pica, d’aquestes que estan tan de moda actualment, i un munt de plantes artificials.

Així és el lavabo de la casa de Cadis | Instagram

Si continues recte, s’arriba a una gran zona de menjador i cuina americana amb illa incorporada. L’espai és immens i ella l’ha aprofitat per col·locar-hi dues taules amb capacitat per a més de 20 persones. Una d’elles és allargada i en fusta, mentre que l’altra és rodona i està col·locada més a prop de les vistes al mar. Ella mateixa ha explicat que ja va buscar totes aquestes cadires per intentar encabir-hi a tots els seus germans, que són uns quants.

El sofà, fet a mida i en color blanc, també és d’unes dimensions exagerades. Més que XXL, parlem d’una zona de descans enorme amb espai per a moltíssimes persones tenint en compte que l’ha acompanyat d’unes quantes butaques del mateix color dels coixins.

Una de les taules del menjador | Instagram

La cuina amb vistes | Instagram

El sofà XXL que s’ha comprat Paz Padilla | Instagram

L’altra taula de menjador extragran | Instagram

Pel que fa a la zona de dormitoris, només n’ha ensenyat un parell. Un és el seu propi, una habitació amb un gran llit a l’espai central decorat en tons marrons i mostassa. El millor? Les vistes al mar, ja que consta d’un balcó tot just davant que permet poder estar veient l’aigua des del llit. Tot un luxe. A més a més, ha ensenyat que una altra de les terrasses l’ha decorat amb jardí artificial i hi ha col·locat encara més cadires.

El dormitori de Paz Padilla té balcó amb vistes al mar | Instagram

El dormitori té terrassa amb vistes al mar | Instagram

L’actriu també compta amb una terrassa amb jardí artificial | Instagram

La casa compta amb totes les comoditats, un pis car però de grans dimensions i amb espai per celebrar-hi festes amb moltíssims convidats.