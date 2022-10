Nuria Roca treu a la llum que va arruïnar-se en un negoci fallit

Nuria Roca i Juan del Val mai no s’han tallat a l’hora d’explicar intimitats sobre la seva vida privada. Aquest cap de setmana ho han tornat a fer a La Roca, el programa de La Sexta que presenta la valenciana. I què han revelat ara? El titular té a veure amb l’economia familiar, la que va veure’s molt perjudicada fa uns anys quan van engegar un negoci que va fer-los perdre molts diners.

Els preguntaven si havien tingut algun fracàs empresarial, un dubte que derivava en una riota nerviosa de la presentadora: “Fracàs empresarial… Només donaré el titular i no ho explicaré perquè m’encenc si ho faig. A mi se’m va ocórrer invertir tots els meus diners en una botiga de roba. Només diré al respecte que la botiga ja no existeix i els meus estalvis tampoc. Arran d’allò vaig aprendre que cadascú s’ha de dedicar al món que entengui. I no em feu preguntes sobre el tema, perquè la roba era molt maca i no vull donar explicacions”.

El seu marit, l’escriptor i tertulià Juan del Val, sí que parlava una mica més: “No va ser una bona gestió, que diguem. No és necessari rascar més en aquesta anècdota. Ara ha passat temps, però allò va generar un dolor”. Unes paraules que donaven ales a Nuria per donar més detalls: “Tots dos ens vam arruïnar. De sobte, ens crèiem que érem tsars o alguna cosa. Qualsevol pèrdua genera dolor i aquesta va ser una pèrdua molt gran”.

Juan del Val reconeix que ha perdut diners en diversos negocis | La Sexta

Nuria Roca retreu l’actitud de Juan del Val en directe

La presentadora, per una altra banda, va assenyalar el marit per l’actitud que mostrava durant el programa. I és que, segons Nuria Roca, el col·laborador no es pren seriosament la seva feina: “Em fa molta ràbia, aquest senyor ve aquí només a cobrar. Diu que no es llegeix el guió perquè ho té tot al cap. Es nota que aquella que ha de dur tot el pes a dins del cap soc jo i, de sobte, se m’oblida tot”.