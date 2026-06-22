Marisa Martín Blázquez ha deixat els teleespectadors de Telecinco amb la boca oberta quan ha reconegut que els metges l’han diagnosticat amb una malaltia rara. La històrica periodista del cor ha respost als atacs que ha rebut d’una altra col·laboradora anomenada Carmen Montes. Havien estat amigues en el passat, però queda clar que ara no es porten bé tenint en compte que l’ha deixat verda en directe. De Marisa ha criticat que s’hagi fet, segons ella, un lífting que li ha “canviat la cara” i que l’ha deixat “com una pepona”. El que no devia esperar-se era que la periodista digués que, darrere d’aquest canvi físic, hi ha una malaltia: “Darrere de cada persona hi ha històries que desconeixem”.
“Pateixo una malaltia neuromuscular autoimmune, crònica i rara, que s’anomena miastènia greu”, ha deixat anar sense que ningú no s’ho esperés. Marisa ha explicat públicament que té una debilitat muscular greu que provoca que tota la banda esquerra de la seva cara estigui afectada, fins al punt que quan li donen els brots acaba amb tota aquesta zona paralitzada: “Hi ha hagut moments en què he demanat que només es mostrés en pantalla el meu costat dret… El que veieu ara és una deformitat a la cara”.
Marisa Martín Blázquez dona detalls del problema de salut que té des de fa temps
Aquest no ha estat un problema dels últims dies, sinó que ve de lluny. En aquesta intervenció, molt més personal del que estem acostumats a sentir en ella, confessa que tot va començar quan va adonar-se que la cara se li estava deformant bastant: “Vaig començar a tractar-me perquè es notés menys l’asimetria facial i m’he fet algun petit retoc per intentar que s’igualin les dues parts”. Se la veu més inflamada, però això ho relaciona amb l’ús de corticoides que ha de fer.
La periodista del cor no acostuma a parlar de la seva vida privada, per la qual cosa ha volgut denunciar públicament que se senti forçada a treure a la llum un episodi tan personal després de l’atac d’una altra tertuliana: “Em fa ràbia haver de parlar d’una cosa íntima perquè mai no ho havia explicat, això em molesta”. I és que, el pitjor de tot, és que hagi estat una altra dona qui l’ha criticat des d’un plató: “Em molesta que hi hagi milers de dones que s’han d’estar justificant i estic farta que la major part de les vegades siguem les mateixes dones les qui ens ataquem. Siguem empàtics”, ha demanat Marisa Martín Blázquez.