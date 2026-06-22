Marisa Martín Blázquez ha dejado a los telespectadores de Telecinco boquiabiertos al reconocer que los médicos le han diagnosticado una enfermedad rara. La histórica periodista del corazón ha respondido a los ataques que ha recibido de otra colaboradora llamada Carmen Montes. Habían sido amigas en el pasado, pero queda claro que ahora no se llevan bien teniendo en cuenta que la ha criticado duramente en directo. De Marisa ha criticado que se haya hecho, según ella, un lifting que le ha “cambiado la cara” y que la ha dejado “como una pepona”. Lo que no debía esperarse era que la periodista dijera que, detrás de este cambio físico, hay una enfermedad: “Detrás de cada persona hay historias que desconocemos”.

“Padezco una enfermedad neuromuscular autoinmune, crónica y rara, que se llama miastenia grave”, soltó sin que nadie se lo esperara. Marisa ha explicado públicamente que tiene una debilidad muscular grave que provoca que todo el lado izquierdo de su cara esté afectado, hasta el punto de que cuando le dan los brotes acaba con toda esta zona paralizada: “Ha habido momentos en los que he pedido que solo se mostrara en pantalla mi lado derecho… Lo que veis ahora es una deformidad en la cara”.

La tertuliana ha lamentado tener que hablar de la enfermedad en televisión | Telecinco

Marisa Martín Blázquez da detalles del problema de salud que tiene desde hace tiempo

Este no ha sido un problema de los últimos días, sino que viene de lejos. En esta intervención, mucho más personal de lo que estamos acostumbrados a oír en ella, confiesa que todo comenzó cuando se dio cuenta de que la cara se le estaba deformando bastante: “Empecé a tratarme para que se notara menos la asimetría facial y me he hecho algún pequeño retoque para intentar que se igualen las dos partes”. Se la ve más inflamada, pero esto lo relaciona con el uso de corticoides que debe hacer.

La periodista del corazón no suele hablar de su vida privada, por lo que ha querido denunciar públicamente que se sienta forzada a sacar a la luz un episodio tan personal tras el ataque de otra tertuliana: “Me da rabia tener que hablar de algo íntimo porque nunca lo había explicado, esto me molesta”. Y es que, lo peor de todo, es que haya sido otra mujer quien la haya criticado desde un plató: “Me molesta que haya miles de mujeres que tengan que estar justificándose y estoy harta de que la mayor parte de las veces seamos las mismas mujeres las que nos atacamos. Seamos empáticos”, ha pedido Marisa Martín Blázquez.