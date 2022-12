María Escario anuncia que té càncer de mama: “Lluitaré contra ell”

María Escario acaba d’anunciar que pateix càncer de pit, un diagnòstic que ha fet públic aquesta tarda en un missatge en el seu perfil de Twitter. La icònica periodista dels informatius de TVE actualment treballa com a defensora de l’audiència de la cadena, una feina que haurà de deixar aparcada durant uns mesos per centrar-se en tractar-se i batallar aquesta malaltia.

“És el moment de fer una pausa, confiar al màxim en la ciència i concentrar tota la meva energia en la curació. Soc una més amb càncer de pit i vaig contra ell. Prevenir és curar”, ha escrit en aquest breu comunicat. Ràpidament ha començat a rebre missatges de gent propera, companys de professió i també anònims que li han volgut mostrar el seu suport. Aquest diumenge celebrarà el 63è aniversari, una data que enguany estarà marcada per l’inici d’aquesta lluita que confia poder guanyar.

Es el momento de hacer una pausa, confiar al máximo en la ciencia y concentrar toda mi energía en la curación. Soy una más con cáncer de mama y voy a por él. #prevenirescurar — María Escario (@maria_escario) December 14, 2022

María Escario, una referent del periodisme esportiu a televisió

La periodista està lligada a RTVE des de fa més de 37 anys, tota una vida en la que ha passat per diferents departaments. No obstant això, el públic majoritari la recorda per la seva llarga etapa als informatius del cap de setmana i, sobretot, per estar al capdavant de la secció d’esports. Ha estat guanyadora de diversos premis, el més destacat l’Ondas del 2013.

María Escario pateix càncer de pit | TVE

Ara haurà d’agafar la baixa una temporada per poder començar el tractament contra el càncer, una lluita que ha volgut visibilitzar per sumar-se a la llarga llista de professionals de la televisió que així ho han fet. És el cas de Julia Otero o Ana Rosa Quintana, que recentment han explicat les seves experiències amb la quimioteràpia per visibilitzar que tothom pot patir un càncer i que també se’n pot sortir victoriós d’aquest procés tan dur.