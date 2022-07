Manu Tenorio parla dels problemes psicològics que arrossega des de fa anys

Manu Tenorio ha pogut viure tots aquests anys de la música gràcies al seu pas per Operación Triunfo. La vida del cantant no ha estat fàcil, però, el que ha reconegut en una entrevista a televisió que ha commogut tots els seus fans. Fa més de 20 anys que el coneixem, una vida professional exitosa que compagina amb els traumes que arrossega des de petit: “El meu pare va desaparèixer quan la meva germana i jo érem molt petits. Vam haver d’anar a viure a casa dels meus avis materns perquè la meva mare sola no podia mantenir un pis. El primer que vaig fer quan em van ingressar els diners d’OT va ser comprar-li una casa. El més maco que m’ha ofert aquesta professió ha estat poder donar a la meva mare allò que li havien pres”.

Què faria en cas que el pare aparegués ara després de tants anys? Sorprenentment, perdonar-lo: “Quan una persona aprèn a perdonar és quan madura i creix com a ésser humà. Em costaria molta feina, però crec que el podria perdonar. Totes aquestes coses que he viscut no han estat agradables, però han estat necessàries per arribar fins aquí”.

Manu Tenorio parla dels problemes psicològics que li ha causat la fama

I del drama familiar, als problemes per gestionar la fama: “Aquesta professió és maca quan les coses et van bé, però et desgasta molt emocionalment parlant. El que passa és que tanta passió a dins fa que sentis que has de dedicar-te a això. El pas pel programa de TVE em va generar un xoc, sobretot per la popularitat que vaig aconseguir. D’un dia per l’altre em coneixien a Mèxic! Tot allò em va desbordar i em va generar un xoc psicològic molt fort perquè em coneixia fins i tot el metge!”.

Manu Tenorio està casat amb la periodista Silvia Casas, a qui va conèixer en una exposició de fotografia d’Alejandro Sanz: “Li vull agrair tot el que ha fet per mi, sobretot en la meva pitjor època quan cap discogràfica no m’ajudava. Ara tinc la meva pròpia oficina gràcies a l’esforç, a la feina i a la constància. Encara sort que va estar ella allà amb mi per donar-me suport”.

El cantant recorda la mort d’Àlex Casademunt

Manu Tenorio va ser company de l’Àlex Casademunt a Operación Triunfo. L’artista també ha volgut recordar-lo en un petit homenatge un any després de la seva mort en un accident de trànsit als 39 anys: “Recordo veure un munt de missatges en el meu mòbil i adonar-me que havia passat alguna cosa. Els que estàvem a Madrid vam parlar ràpidament perquè l’única cosa que volíem era anar a Barcelona per acomiadar-nos d’ell. Ens va deixar a tots tan descol·locats… Ell era el més polifacètic de tots nosaltres i ha marxat abans de temps, perquè encara tenia moltíssimes coses a oferir. Aquest tema va generar una batzegada enorme en mi i en tots els meus companys”.