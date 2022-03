Rosa López confessa quants diners cobra per cada actuació

Rosa López va ser la guanyadora de la primera edició d’Operación Triunfo fa ara vint anys. La cantant andalusa va captivar el públic i encara viu de la música gràcies al seu pas pel concurs musical. Des de llavors s’ha sincerat sobre aquesta experiència en diverses entrevistes, però mai no havia estat tan sincera com aquest diumenge. El presentador català Jordi Évole la convidava al seu programa de La Sexta, una conversa en la que ha aconseguit que reveli anècdotes desconegudes fins ara. Ella era una persona completament anònima i, de sobte, tothom la coneixia i volia fotografiar-se amb ella. Gestionar la fama mai no és fàcil i encara menys si ets una persona amb moltes inseguretats com era ella: “Estava grassoneta, tenia un accent andalús molt rude…”.

Nos enamoramos de ella por cómo era… y lo primero que hicimos fue querer transformarla. #LoDeRosa pic.twitter.com/znWHtlp1GE — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 20, 2022

Quin va ser el pitjor canvi? Haver de separar-se de la seva família: “Va ser horrible separar-me dels meus pares, alguna cosa va arrancar-se de la meva ànima. Va ser brutal… Jo notava en ells una cara de terror cada vegada que marxava. Veure els teus pares plorar era horrible”. Quan va acabar el concurs, van comunicar-li que seria ella la representant d’Espanya a Eurovisió. Hi havia molta expectació al seu voltant, per la qual cosa la productora hauria decidit que seria més segur per a ella que es quedés a dins de l’Acadèmia aquells tres mesos: “La situació era molt boja… No podia tornar a Granada perquè ens havien de controlar, ja que era perillós“.

Com a anècdota, destacar l’incident que va patir la cantant durant l’entrevista amb Jordi Évole. Ella s’estava sincerant amb llàgrimes als ulls quan, de sobte, li queia a sobre el mirall que tenia al costat. Podria haver estat molt greu, però afortunadament tot va quedar en un ensurt que ella va voler veure amb humor. De fet, era el presentador qui més s’espantava: “T’has cremat? Estàs bé, Rosa? Perdona’ns. L’hem fet grossa”.

Surrealista momento mientras se grababa la entrevista de @jordievole a @RosaLopez. En un momento de máxima emoción, un espejo se cae encima de Rosa López.



Por suerte, no hubo dramas. ¿Algún mensaje del destino? Está siendo una entrevista preciosa. | #LoDeRosa pic.twitter.com/yRrIbf14jP — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) March 20, 2022

Rosa López també va voler parlar del present i del futur, això sí. Ha deixat clar que l’any vinent tornarà als escenaris “amb molta força”. Actualment, no està lligada a cap discogràfica, ja que vol poder decidir-ho tot sobre la seva carrera musical. El presentador li ha preguntat quant cobra per cada actuació i ella, sorprenentment, ha respost amb molta concreció: “Depèn molt, però sóc bona, maca i barata. Ara no tinc ningú i cobro entre 9.000 i 14.000 € per actuació. La cosa està molt difícil, una artista ha de brillar sempre i dir que tot està perfecte… però no és així. El que em fa mal és pensar que no sona cap cançó meva a la ràdio pràcticament des del 2004. Ara el meu repte és tornar-hi”.