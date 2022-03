Rosa López denuncia que tots volien aprofitar-se d’ella a ‘OT’

Rosa López mai no s’hauria imaginat que acabaria convertint-se en la guanyadora de la primera edició d’Operación Triunfo. La cantant andalusa va captivar els teleespectadors amb el seu caràcter dolç, la innocència i una veu potent que la feia destacar entre els altres aspirants. Aquest diumenge 20 de març la veurem com a protagonista de l’última entrega de Lo de Évole, programa que Jordi Évole ha volgut promocionar a la xarxa. En l’avanç que hem pogut veure, veiem una Rosa molt sincera que reflexiona sobre el perquè de la seva victòria: “No vaig guanyar per pena? Vinga, votem-la, que ha de guanyar perquè pobreta… Com podia ser que jo, amb el meu cos, guanyés el programa?”. El presentador català ha volgut animar-la, tot destacant que l’audiència es va enamorar de la seva naturalitat.

El concurs no va ser gens fàcil pe a ella, tal com ha tornat a destacar: “Em van preguntar a què estava disposada per entrar al programa. Vaig dir a perdre pes perquè vaig pensar que era el que jo volia i també perquè pensava que això era el que volien escoltar… I és que tots deien que triomfaria més si fos més prima, amb les dents rectes, sense ulleres i parlés millor”, lamenta en recordar aquella època. Jordi Évole dona en la clau de tot plegat: “Ens enamorem d’una cosa que després el que fem és transformar-la”.

Y el próximo domingo: Rosa López. Todas las caras del largo camino del éxito. pic.twitter.com/aUc9j8DV2A — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 13, 2022

Rosa considera que potser li hauria agradat sentir més empatia, ja que té la sensació que “tothom” volia aprofitar-se d’ella: “Un artista ha de dir que tot va perfecte i que econòmicament està perfecte i no és així…”. De fet, reconeix que va tenir un gran ensurt quan el gestor li va dir que tindria un problema greu amb Hisenda: “Vaig preguntar i em va dir que no havia justificat 80 milions de pessetes“. Ella mai no havia tingut representant i tampoc no controlava el sector financer, per la qual cosa sembla que van prendre-li el pèl amb els primers diners que va guanyar com a cantant professional. La seva carrera va començar amb un concurs musical que va ser tot un èxit, un pas per l’acadèmia de TVE que l’ha fet tocar el cel.

El camí no ha estat fàcil i segurament canviaria molts dels passos que va seguir si ho mira amb perspectiva. Aquest diumenge en donarà més detalls en una entrevista que segur que congrega els seus seguidors més fidels.