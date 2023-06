Lara Álvarez parla per primera vegada de les seves decepcions amoroses

Lara Álvarez no ha tingut sort en l’amor. La presentadora de Telecinco ha tingut parelles mediàtiques, entre les quals destaquen Fernando Alonso, Sergio Ramos i Dani Martínez. Cap de les tres no han estat relacions llargues, per això, tenint en compte que amb el primer va sortir un any i mig i amb l’últim, només vuit mesos. Sempre ha estat molt hermètica pel que fa a la seva vida privada, ja que no li agrada que la premsa vagi darrere seu. És per això que ha sorprès tant que hagi parlat sobre el tema en unes declaracions a Socialité, programa a qui ha confessat que té ganes de trobar l’amor de debò.

Fernando Alonso ha estat el seu xicot més famós | Telecinco

Lara Álvarez i Dani Martínez van estar junts vuit mesos | Telecinco

Lara Álvarez reconeix que vol trobar un amor real com el dels seus pares

S’ha sincerat sobre la seva vida sentimental i ha explicat, per primera vegada, com viu les decepcions amoroses que ha viscut i què és exactament el que busca ara: “El meu pare sempre diu una frase que, al final, em tatuaré. Diu que hi ha una persona i que no és difícil l’amor, perquè tot flueix quan la trobes”.

Precisament l’amor existent entre els seus pares s’hauria convertit en allò que vol trobar ella, allò en què aspira: “Després de 40 anys veure els meus pares enamorats amb aquell tipus de relació real i honesta… Jo crec que soc real més que exigent. Vull un amor real, no un amor d’una estona, minuts o postureig“.

No considera que estigui fent res malament per continuar sola quan realment té tantes i tantes ganes de trobar una parella seriosa: “No és que sigui exigent, jo estic disposada a donar-ho tot. I si arriba, doncs genial. El que passa és que ha d’arribar aquesta persona, que et creuis amb ell. Jo no espero una conquista, jo espero de debò a aquesta persona“.