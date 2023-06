Lara Álvarez habla por primera vez de sus decepciones amorosas

Lara Álvarez no ha tenido suerte en el amor. La presentadora de Telecinco ha tenido parejas mediáticas, entre las que destacan Fernando Alonso, Sergio Ramos y Dani Martínez. Ninguna de las tres no han sido relaciones largas, por eso, teniendo en cuenta que con el primero salió un año y medio y con el último, solo ocho meses. Siempre ha sido muy hermética en cuanto a su vida privada, ya que no le gusta que la prensa vaya detrás de ella. Es por eso que ha sorprendido tanto que haya hablado sobre el tema en unas declaraciones en Socialité , programa a quien ha confesado que tiene ganas de encontrar el amor de verdad.

Fernando Alonso ha sido su novio más famoso | Telecinco

Lara Álvarez y Dani Martínez estuvieron juntos ocho meses | Telecinco

Lara Álvarez reconoce que quiere encontrar un amor real como el de sus padres

Se ha sincerado sobre su vida sentimental y ha explicado, por primera vez, cómo vive las decepciones amorosas que ha vivido y qué es exactamente lo que busca ahora: «Mi padre siempre dice una frase que, al final, me tatuaré. Dice que hay una persona y que no es difícil el amor, porque todo fluye cuando la encuentras».

Precisamente el amor existente entre sus padres se habría convertido en aquello que quiere encontrar ella, aquello en que aspira: «Después de 40 años ver mis padres enamorados con aquel tipo de relación real y honesta… Yo creo que soy real más que exigente. Quiero un amor real, no un amor de un rato, minutos o postureo «.

No considera que esté haciendo nada mal para continuar sola cuando realmente tiene tantas y tantas ganas de encontrar una pareja seria: «No es que sea exigente, yo estoy dispuesta a darlo todo. Y si llega, pues genial. Lo que pasa es que tiene que llegar esta persona, que te cruces con él. Yo no espero una conquista, yo espero de verdad a esta persona«.