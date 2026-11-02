Lara Álvarez va gaudir d’una dècada plena de feina i èxits a Telecinco com a presentadora d’alguns dels realities amb més audiència. Per aquest motiu, tothom va quedar-se molt sorprès quan va anunciar que abandonaria Supervivientes i la cadena de retruc. Va provar sort al capdavant d’un concurs de TVE, però no van obtenir xifres massa bones i el van acabar cancel·lant. Què s’havia fet d’ella? La periodista asturiana ha reaparegut en una entrevista tan sorprenent com inesperada en el programa que té Bertín Osborne a Canal Sur. Aquí, curiosament, ha acabat sincerant-se com poques vegades havia fet també sobre els seus plans de maternitat.
Després de molts anys d’autoexigència, Lara Álvarez assegura que ha arribat a un punt “molt bo” en el qual es cau “molt bé” i s’estima molt a si mateixa. Cada cop està millor sola, així que creu que és el moment de trobar parella estable i plantejar-se plans de futur: “Ja no necessito res, l’única cosa que vull és que arribi algú igual que vulgui compartir el viatge amb mi”. Soltera des de principis d’any, confia que l’amor acabarà tocant la seva porta. Mentrestant, diu que està gaudint d’aquesta nova faceta: “Ara soc més permissiva, més compassiva… però també més disfrutona i juganera“.
Lara Álvarez vol ser mare aviat?
Lara va fer 40 anys el passat de mes de maig i, de moment, no ha sentit l’instint de voler ser mare aviat. Això sí, es conscient del rellotge biològic i ha acudit a una clínica de fertilitat per congelar els seus òvuls i, així, tenir més probabilitats d’èxit si ho vol intentar en un futur: “Em trobo en un moment molt positiu, però no sé si vull portar un nen al món jo sola. Tinc molts debats sobre si ser mare o no, un embolic mental que creia que només tenia jo… fins que vaig saber que, la majoria de les dones solteres de 40 i realitzades amb les nostres carreres, intentem crear vida amb responsabilitat. El més important és ser capaç d’entendre si podràs donar al teu fill el que necessita en cada moment”.
Ella tenia molt clar que volia ser mare, en el passat, però cada vegada té més dubtes. Un dels problemes? Que els seus pares han tingut sempre una relació d’amor vertader tan potent que ha intentat reproduir-la amb les seves parelles i, fins ara, no n’ha estat capaç.
Lara Álvarez cumple 40 años y se sincera con Bertín Osborne en el “sofá de las confidencias”: se siente bien en soledad y busca a una persona realizada con quien compartir el camino 🌐 https://t.co/a0YAd3yGHD #ShowDeBertín #SiempreCanalSur https://t.co/eYTl77HZli— CanalSur (@canalsur) October 31, 2026
La presentadora es planteja tornar a televisió?
Troba a faltar la televisió, la Lara Álvarez? Després de tants anys a primera línia, molts podrien pensar que li agradaria tornar a la petita pantalla. Ara mateix, però, està centrada en la seva etapa de docent i té clar que no acceptarà qualsevol proposta: “Trobo a faltar la part maca de la televisió, en la qual pots crear mínimament i tenir el contacte amb els teleespectadors”.
Des de fora, se n’ha adonat que la televisió necessita experimentar un fort canvi si realment vol adaptar-se al que demana la gent. Fins que no vegi factible aquest canvi de model, considera que està molt bé fora d’aquesta indústria: “Estic molt bé fent el que faig ara… Ara mateix, necessito dirigir el timó de tot el que faig i a televisió això és molt difícil”.
Una entrevista en la que confessa que, en aquests moments, només pensa a cuidar i gaudir dels tres gossos que l’ajuden a ser molt feliç en una etapa més tranquil·la.